El delicado estado de salud de ex chica Mekano a meses de haber sufrido brutal golpiza

En marzo de este año, la ex chica Mekano, Romina Sáez, fue violentamente agredida por una pareja de arrendatarios que le adeudaba dos meses de arriendo.

Los agresores golpearon con puños y patadas a la abogada, quien tuvo que ser trasladada a un centro asistencial, teniendo al menos, dos paros cardiorrespiratorios en la ambulancia.

El largo proceso de recuperación se extiende hasta el día de hoy, ya que Sáez ingresa constantemente a la clínica.

Precisamente este jueves ella misma dio a conocer que el alta que le habían dado duró poco, ya que debió ser “hospitalizada sin fecha de alta”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Romina Saez (@rominasaezoficial)

Según comentó la madre de la abogada, Margarita Valcarce, al mes de la agresión, comenzó a sentir molestia en uno de sus ojos.

“Pensábamos que era una alergia, fuimos al médico, nunca le hicieron examen, pero después empezó a botar materia”, dijo a La Cuarta.

Un día, al despertarse, notó su cara ensangrentada y con síntomas de infección en su ojo: “La doctora me dijo que ‘es delicado’, que hay que estar atentos. Ella lloraba todos los días, me decía ‘mamá, mira la cantidad, no vaya a ser algo malo’. Ahora yo voy al hospital, estoy llevando sus cosas y vamos a ver qué pasa, pero parece que ya se enteró que la situación es grave”.