Amiga de la infancia de Zalo Reyes lamenta su muerte: “Me la sufrí mucho”

Una amiga de la infancia de Zalo Reyes recordó al músico tras su muerte a causa de la diabetes que padecía hace años. En conversación con CHV Noticias, la mujer relató que “yo me iba para la casa de él a decirnos que nos cantara cuando estaba chiquitita. Iba con unas compañeras”. En tanto, comentó que el deceso del artista le afectó enormemente. “Ayer me la sufrí mucho. Tuve que tomar pastillas para que se me pasara toda mi pena”, contó.