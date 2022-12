Tía Pikachu respondió a duros comentarios de Patricia Maldonado: “Apoyó los peores horrores de la historia”

Luego de las declaraciones de la ex convencional, Giovanna Grandón, más conocida como Tía Pikachu, acerca de sus dificultades para encontrar trabajo tras su paso por la aventura constituyente, Patricia Maldonado salió a criticarla en su programa de Youtube Las Indomables.

En aquella oportunidad, Grandón se lamentó por los prejuicios con los que carga tras haber formado parte del fallido proceso constituyente y reveló que debió volver a trabajar manejando un furgón escolar, lo que, según sus palabras, le renta menos del sueldo mínimo.

Las críticas de Maldonado

Fue por ese motivo que Maldonado la criticó duramente. “La Pikachu anda lloriqueando por los canales, volvió a manejar el furgón… yo le voy a recordar algo a esa mujer”, partió diciendo.

“En realidad ella no es culpable. Ella fue una mujer que fue utilizada por mentes maquiavélicas. El comunista es capaz de hacerte creer que eres más que el león y resulta que no eres más que una pobre ratita“, continuó el ex rostro televisivo, quien se declara abiertamente como pinochetista.

Y agregó que “el blabla que tienen los ‘comunachos’ es lo que yo admiro. Yo creo que a esta mujer le pintaron que ella iba a ser presidenta de la República. Entonces ella hizo todo lo que ellos le dijeran”.

Para finalizar, Patricia Maldonado cerró diciendo que “la Pikachu era una pobre mujer que manejaba un furgón. Y feliz, poh, si aparecía en la tele todos los días. Entonces, claro, firmó cosas que no debía firmar”.

La respuesta de la Tía Pikachu

Pero Giovanna Grandón no se quedó callada. Y es que a través de su cuenta de Twitter, la ex constituyente salió a responder con todo las palabras del ex rostro televisivo.

“La señora Maldonado no tiene nada que decirme, miente en La Nación”, comienza el escrito que dejó en su perfil de la red social.

“Ella debe recordar que apoyó activamente, como agente del régimen que cometió los peores horrores de la historia de Chile”, lanzó.

Y finalizó diciendo que “algunas precisiones: Nunca he militado ni he participado en actividades para el Partido Comunista”.