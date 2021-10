Durante la noche de este martes, se dio a conocer en un reportaje en exclusiva de CHV Noticias y CNN Chile en torno al pasado político del actual candidato a la presidencia Sebastián Sichel. En este, se revelaron documentos que daban cuenta de que el político financió en parte su primera campaña a diputado en 2009 con aportes de empresas pesqueras. Gran parte de estos fondos se entregaron mediante boletas irregulares por supuestos servicios.

Uno de los aspectos que resultó llamativo en los balances fue que entre los boleteros aparecía el actual coordinador de la campaña presidencial de Sichel, Cristóbal Acevedo, quien también quedó rápidamente en tela de juicio y comunicó su determinación de dar un paso al costado en relación a su función en cuanto a la candidatura del ex Ministro.

Fue durante la tarde de este miércoles que el candidato del oficialismo salió a defenderse. El hombre aseguró que “no tenemos nada que ocultar” y acusó que existe una “operación política orquestada para desprestigiarme sistemáticamente por la izquierda”.

Algunas horas más tarde, fue Acevedo quien a través de un video se manifestó en relación a lo ocurrido y al trabajo periodístico con respecto al financiamiento de la campaña de su amigo. “Lamento profundamente las acusaciones que recibí el día de ayer, porque no solo buscan dañar la candidatura de Sebastián Sichel sino que también están basadas en una vendetta que tiene tres causas“, comenzó diciendo.

Ahondando en lo anteriormente expuesto, el abogado detalló que “en el año 2015 tuve la dolorosa misión de intervenir la Junaeb, por causas de corrupción cuando era dirigida por un director Demócrata de Cristiano. En esa época, cuando aún era militante de la DC, tuve que destituir a todos los directivos del partido“.

Luego, señaló que “en segundo lugar, entre el 2015 y el 2017 en conjunto con el consejo de defensa del Estado, presentamos querellas en contra del ex director de la Junaeb y algunos operadoresd políticos de la democracia cristiana. y en tercer lugar, en julio de este año, apoyé a Gustavo Toro como candidato a alcalde de San Ramón, en contra del narco alcalde Aguilera. Fui el principal promotor de la nulidad por fraude electoral de esa elección“.

Para finalizar, el ex coordinador de campaña de Sichel aseveró que “Aguilera, como muchos sabe, ha sido uno de los principales financistas de los dirigentes actuales del partido socialista, quienes además, forman parte de la candidata DC. No me voy a prestar para ser parte de una artimaña política que busca dañar la candidatura de Sichel y lamento profundamente que se use la honra de las personas con fines electorales. Invito a todos y a todas a que terminemos con estas prácticas”.