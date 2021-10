En agosto de 2017, el presidente Sebastián Piñera fue sobreseído en el caso Exalmar. “No tenemos una información reservada de la cual haya tenido conocimiento Sebastián Piñera y que haya servido de base para las inversiones de Exalmar, ni tampoco vemos lo mismo en Dominga”, dijo en aquella oportunidad el ahora ex fiscal Manuel Guerra.

Cuatro años más tarde, los denominados Pandora Papers revelarían cómo el mandatario selló la compraventa del proyecto minero Dominga en las Islas Vírgenes Británicas junto al empresario Carlos Alberto Délano: Firmaron un contrato que establecía un pago de tres cuotas. La última dependía de que no hubiesen variaciones regulatorias que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto, hecho subordinado directamente al gobierno del pdte. Piñera.

“Para nosotros no fue tema, esa es la verdad. No podría decir que yo visualicé un eventual cohecho o soborno. Eso lo ha hecho la Fiscalía Nacional”, manifestó el ex fiscal en entrevista con El Mercurio.

Lee también: ¿Qué son los paraísos fiscales y las sociedades offshore? La guía para entender los Pandora Papers

Según explicó, en primera instancia se investigó una imputación que hizo el ex diputado, actual constituyente, Hugo Gutiérrez en una querella a fines de 2016 por la compra de acciones de la empresa Exalmar. Luego, en marzo de 2017, se amplía la querella con un reportaje de Radio Bío Bío.

En resumen, “dice que la intervención del presidente Piñera, en agosto de 2010, de solicitar a la empresa Suez Energy trasladar el proyecto Barrancones buscó beneficiar a Dominga. Indagamos negociación incompatible (…) declararon personas que participaron de la administración de los negocios del pdte. Piñera y se estableció que él la dejó en 2009. Las inversiones las manejaba Nicolás Noguera, de su confianza, con el apoyo de un comité de directores”, aseveró.

El ex fiscal reconoció que en su indagación conoció el acuerdo previo, pero no se mencionaba que la compraventa se firmarían en las Islas Vírgenes Británicas. “Lo que se investiga hoy es distinto”, confirmó.

Lee también: Pdte. Piñera fue notificado de la Acusación Constitucional en su contra: Tiene 10 días para presentar su defensa

Del mismo modo, el ex fiscal indicó que “mi decisión para pedir el sobreseimiento se fundó en que no tenía ningún elemento que diera cuenta de la intervención de Piñera”.

Asimismo, Guerra sostuvo que “jamás he protegido a Piñera ni en esta ni en ninguna causa (…) mis decisiones fueron técnicas” y señaló que la investigación que llevará a cabo la Fiscalía “es adecuada, se ajusta a derecho, y no cabe duda que el análisis que hizo la Unidad Especializada Anticorrupción fue exhaustivo”.