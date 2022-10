Ex funcionario de gobierno será formalizado: Pertenecería a una importante banda de narcotráfico

Este domingo serán formalizados 9 sujetos que estarían vinculados a una importante banda de narcotráfico en la Región de Aysén, tras ser detenidos con más de 19 kilos de cocaína. Entre las personas se encuentran un ex funcionario de la Seremi de Agricultura de la Región de Agricultura de Tarapacá, un ex PDI, un ex miembro de las Fuerzas Armadas y tres ingenieros, junto otros individuos chilenos y extranjeros. La investigación la está llevando la Fiscalía Regional de Aysén, y según las primeras pericias traían la droga desde Bolivia para después distribuirla por todo el país. Además, tendrían su centro de operaciones en una casa en Vitacura. Una de las consecuencias políticas de este hecho, es la renuncia del Seremi de Agricultura de Tarapacá, Rubén López Parada, quien no es parte de la investigación.