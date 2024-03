Denunció abuso sexual en la UCI: El fuerte relato de ex jueza en Hospital de San Fernando

Una ex ministra de la Corte de Apelaciones de Rancagua denunció haber sido abusada sexualmente mientras estaba internada en la UCI del Hospital de San Fernando.

Jacqueline Rencoret Méndez es abogada hace más de 35 años y denunció que el hecho ocurrió en agosto de 2022 tras comenzar con un cuadro broncopulmonar y ser internada de urgencia en el recinto.

“Me intubaron y me pasaron a la UCI. Ahí empezaron mis graves problemas”, contó la denunciante a CHV Noticias, quien en 2023 interpuso una querella criminal, donde describió que dos personas se le acercaron para, supuestamente, asearla.

“Aparece una mujer joven, con sus pestañas bien crespas con una cofia o gorra y veo que a mis pies se asoma un varón, no le vi la cara porque estaba tapado y ella me dice ‘quédese tranquila que la van a lavar’ y luego el tipo efectivamente me echa agua…”, recordó.

La acción judicial se presentó contra todo aquel que resulte responsable por el delito de abuso sexual reiterado. “Eso mismo se repitió el día domingo… la misma fórmula, la misma mujer, el mismo hombre, todo igual y no había nadie”.

Recinto inició sumario interno

Por su parte, la directora del recinto, María José de Witt, dijo a nuestro medio que supieron de la denuncia “por redes sociales” y que “por eso nosotros hoy día instruimos un sumario interno para que se investiguen los hechos que la señora denuncia”.

“La Fiscalía nos solicitó hace un tiempo antecedentes, pero nunca nos dijeron que se trataba de una denuncia de abuso. Jamás”, añadió.

Por su parte, la fiscalía indicó que no se pueden referir al caso todavía, mientras que Jacqueline insistió en que la investigación no ha avanzado.

“Yo en esa fecha tenía 63 años, entonces cuando cumplí 50 yo sentía que había pasado invicta, que a mí no me habían tocado”, expresó.

