“Todos saben que es verdad”: Ex juvenil de Cobreloa reconoció violación en manada a joven

“Estoy aquí porque después de ver el comunicado que envió Cobreloa, todos dicen que hay que ponerse a disposición de la víctima, pero eso también implica decir la verdad. Cómo pueden decir que no ha pasado nada, todos saben y sabemos que es verdad“, afirmó al programa Círculo Central, de TV+.

“Desde el momento en que ocurrieron los hechos hasta el día de hoy, no he podido dormir tranquilo, y es algo que me acecha casi todas las noches y quiero justicia”, agregó el ex juvenil de quien no se reveló la identidad.

El entrevistado también señaló que estuvo presente en el asado, ya que vivía en las dependencias del club. Además, confirmó que aquel día hubo consumo de alcohol entre los jóvenes deportistas.