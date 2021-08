La ex ministra de la Mujer y Equidad de Género del gobierno de Sebastián Piñera, Macarena Santelices, anunció que será la vocera de la campaña presidencial de José Antonio Kast (Partido Republicano).

“Hoy partí como vocera, tengo una claridad absoluta de que mi tema es el dejar siempre huella. Hoy Chile está en un minuto crucial, donde se necesita que las personas se atrevan”, afirmó la otrora secretaria de Estado a El Mercurio de Valparaíso.

En ese sentido, la también ex alcaldesa de Olmué señaló que “hay muchas personas que no se atreven a decir nada por las ‘funas’ que se hacen a todo el que piensa distinto. La ‘funa’ al almirante Arancibia, la ‘funa’ a Marcela Cubillos, a la Tere Marinovic, solo por dar ejemplos. El otro día puse un tuit sobre esto mismo y tengo más de 550 retuit en dos, tres días, entonces no podemos seguir así, con miedo”.

Por otra parte, aseguró que Chile Vamos le ofreció un cupo para que postule como diputada en las próximas elecciones parlamentarias de noviembre.

“Tanto la UDI como con RN sé que entienden 100% mi postura. Les deseo lo mejor, pero creo que hoy hay una situación extremadamente delicada en el país y hay muchas otras personas que pueden representar de manera perfecta los intereses de la Quinta Costa y Cordillera y que dan su vida por tener esa posibilidad”, indicó.

En la misma línea, añadió que “el 100% de mi decisión es porque aporto mucho más en una campaña que tiene que ver con Chile, con mi país, para que las personas se atrevan con fuerza a defender las ideas que hoy están tambaleando en la democracia“.

Cabe recordar que Santelices duró poco más de un mes a la cabeza de la cartera de la Mujer y la Equidad de Género tras ser nombrada el pasado 5 de mayo de 2020 como sucesora de Isabel Plá, quien renunció al cargo el 13 de marzo del mismo año.

“Por mi lealtad al Presidente Sebastián Piñera, al país y las chilenas, hoy decido dar un paso al costado. Mi compromiso será siempre con el servicio público”, dijo en esa ocasión.