Tras años encerrada: Captan emotivo reencuentro de ex modelo de Sábado Gigante con la libertad

Pilar López, ex candidata a Miss Chile y modelo de Sábado Gigante, fue “liberada” después de vivir dos años encerrada en su propia casa en Placilla, en la Región de O’Higgins.

El hecho fue denunciado inicialmente por vecinos al programa Contigo en la Mañana, indicando que la mujer de 63 años vivía encerrada por orden de su hermano.

Los residentes del sector aseguraron que López vivía en condiciones insalubres y totalmente aislada de lo que ocurre en el exterior. Además, a veces se habría quedado sin comida y fue la propia comunidad quien se encargó de llevarle alimento.

Durante la tarde de este miércoles, la mujer obtuvo las llaves de la vivienda después que personal municipal y de salud pública verificara la situación.

“Fue como vivir de nuevo para mí, volver a la vida. Sentía que ya nada tenía sentido, no entendían nunca cuánto pedí ayuda a Carabineros y a la PDI”, dijo en entrevista exclusiva con el matinal de Chilevisión.

Un emotivo reencuentro con la libertad

Contigo en la Mañana también mostró imágenes del momento exacto en que Pilar se reencontró con sus vecinas, luego de años encerrada al interior de su propio domicilio.

En el video se observa a la mujer de 63 años visiblemente emocionada, mientras recibía los abrazos de quienes anhelaban por su pronta “liberación”.

“Cuando jubilé a los 60 años, pasarían 7 meses y mi hermano, a chantaje y amenazas, me quita la cuenta rut y ahí empezó a traer mercadería y me puse firme, para que me trajera lo que le pedía… Tan ridículas las razones por las que mi hermano me quitó todo”, confesó la víctima.

Asimismo, responsabilizó a una mujer de ser cómplice de la insólita acción. “Si yo contara todo lo que pasé. Ella venía una vez al día, estaba media hora o 10 minutos y se iba. Me insultaba, me amenazaba, me maltrataba (…) En tribunales nos vamos a ver“.

Revisa el momento acá:

Síguenos en