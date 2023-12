Al todo o nada: Este miércoles Nicolás Zepeda declarará en juicio por Caso Narumi

Arthur del Piccolo, quien era el novio de Narumi Kurosaki, declaró durante esta jornada en contra de Nicolás Zepeda. “Sabía que él estaba ahí. No me perturbó. No tenía miedo. Estaba listo para confrontarlo y lo miré a mi box a la derecha… No creo que él se quiebre, por el tipo de respuesta que formulaba ayer y hoy, honestamente no tengo esperanza que confiese“, afirmó el francés, quien se quebró y lloró durante su declaración ante los jueces. Mientras que este miércoles será el turno de la madre de Narumi y luego del chileno, quien deberá responder las preguntas de la justicia francesa, donde Zepeda irá al todo o nada, es decir, sale culpable o prueba su inocencia.