“Un maldito maltratador y manipulador”: Ex pareja de Jordhy Thompson lo acusó nuevamente por violencia de género

Jordhy Thompson está nuevamente en la polémica luego de ser otra vez acusado por actos de violencia de género por su pareja, quien esta vez optó por realizar una funa.

Recordemos que tras la primera acusación, en la que el juvenil albo aparecía en un video golpeando a la víctima, Colo Colo lo apartó del plantel por varias semanas, hasta que este fin de semana apareció en la nómina del duelo ante la UC.

El DT Gustavo Quinteros aseguró que el jugador estaba “haciendo una transformación en su vida y como club lo queremos acompañar, que su vida sea distinta, que el fútbol lo pueda ayudar a cambiar como persona”.

Sin embargo, este lunes aparecieron nuevas acusaciones en contra del deportista, en las que su ex pareja dijo haber sido víctima de violencia durante toda su relación.

A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió dos videos en el que relató episodios de maltrato físico y psicológico, adjuntando pantallazos y detallando los hechos vía texto. Además, compartió un video en el que el volante la insulta por teléfono.

“Quiero que sepan la clase de persona que es, es un maldito maltratador y manipulador. Hace mucho tiempo ya empezaron las agresiones físicas, siempre fue una relación muy tóxica, donde me alejaba de todas mis amistades, no me dejaba ver a mis propias amigas porque decía que todas eran mar…”, relató la víctima en la red social.

Ahora jordhy Thompson no debería ni siquiera estar en las citaciones, la primera vez se podría haber "defendido" abogando ser un caso aislado y a su inmadurez, pero me alegro que la ex(espero) haya hablado y aclarado todo…Buena promesa que acabó el solito con su carrera… pic.twitter.com/IgFFBylF7U — Damaso R. (@d_r_c_c) April 18, 2023

“Lo típico que dicen los tipos enfermos. Me maltrató de manera física y psicológica siempre. Me fue infiel miles de veces, hace dos fin de semanas metió a prostitutas (él me dijo que eran prostitutas) al departamento donde íbamos a vivir juntos, le pillé los calzoncillos con labial y pillé condones usados… le di tantas oportunidades para que cambiara, pero nunca lo hizo y nunca va a cambiar”, añadió.