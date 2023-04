“¡Basta!”: Ex pareja de Jordhy Thompson eliminó la funa de redes sociales y explicó por qué

Hace solo unos días, la ex pareja del jugador de Colo Colo, Jordhy Thompson, hizo una funa a través de redes sociales al acusarlo por violencia de género.

Recordemos que en una primera instancia el juvenil albo apareció en un video golpeando a la víctima, razón por la cual fue denunciado por la joven, quien en una segunda oportunidad reveló más hechos de maltrato.

“Quiero que sepan la clase de persona que es, es un maldito maltratador y manipulador. Hace mucho tiempo ya empezaron las agresiones físicas, siempre fue una relación muy tóxica, donde me alejaba de todas mis amistades, no me dejaba ver a mis propias amigas porque decía que todas eran mar…”, relató en la red social.

A una semana de compartir la funa, la ex pareja del volante la borró de su cuenta de Instagram. Ante las consultas, explicó lo ocurrido a través de sus stories.

“Bastaaa! Si borré la funa fue porque ya todos saben y quiero dar vuelta la página. Ya no quiero entrar a mi Instagram y ver la foto de ese we… (sic) en mi perfil”, señaló.

“La funa ya está en todos lados, por eso quise sacarla de mi perfil. Tengo que seguir mi vida de a poco”, añadió.