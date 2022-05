Ex pareja de periodista baleada en Meiggs cuestiona a la policía: “Extrañamente, Carabineros no actuó”

Francisca Sandoval, periodista de Señal 3 La Victoria, está en la UCI de la Posta Central tras recibir un impacto de bala en la cabeza durante las manifestaciones desarrolladas en el marco del Día del Trabajador y Trabajadora. Mientras su familia anunció una querella contra responsables, el ex pololo de la reportera, Francisco Fernández, entre lágrimas declaró que “hoy día se nos arrebata una persona que es fundamental. Ella estaba cumpliendo su rol como comunicadora social. Sin duda alguna estamos en presencia de un acto vil, donde una persona muy valiosa para esta sociedad, está jugándosela por su vida”. Asimismo, criticó el proceder policial en hechos de violencia de la marcha. “Honestamente no entiendo cómo puede pasar que gente que estaba percutando disparos, sea cubierta por el carro de Carabineros (…) extrañamente, Carabineros no actuó. Perdónenme por la duda, pero no tengo palabras para expresar la indignación que esto produce”.