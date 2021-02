Hugo Gutiérrez era diputado del distrito 2 desde 2010. Hoy, a los pies del teatro municipal de la ciudad, hizo oficial su candidatura a la Convención Constitucional.

Dejó su cupo al ex gobernador del Tamarugal, Rubén Moraga, y se lanzó nuevamente a una carrera para conseguir un cupo el 11 de abril.

“No me voy, me quedo. Me quedo defendiendo los intereses de mi pueblo, de mi gente en lo que sin dudas va a ser un desafío histórico en nuestro país”, dijo Gutiérrez.

De su sillón en la Cámara de Diputados quiere llegar al Palacio Pereira donde los convencionales sesionarán para redactar una nueva Constitución. Pero Gutiérrez no es el único ex parlamentario que dejará el Congreso Nacional.

Renato Garín dejó su puesto de diputado para ser candidato por el distrito 14. Va como independiente en cupo de los radicales.

“Era mucho más relevante estar en el espacio de una nueva Constitución que en el Congreso. Este se fue volviendo pantanoso y me parece que hoy no tiene ninguna relevancia al lado de discutir la nueva Constitución”, dijo por su parte el ex RD.

También está Jorge Arancibia Reyes. Fue comandante en Jefe de la Armada y senador de 2002 a 2010 cuando intentó pasar su cupo al ahora alcalde de Las Condes, quien no ganó las elecciones. Ahora, con 81 años, vuelve a una elección popular.

“Para tratar de sacar el mejor resultado posible, ya no para uno, no para mí. Este es un esfuerzo no personal para mí, sino para mi país“, explicó el ex edecán de Augusto Pinochet.

“La Constitución tiene que ser efectivamente la casa de todos”, eran las palabras del entonces diputado Fuad Chahin en el debate por una nueva Constitución de 2016.

Ya 3 años lleva fuera del Congreso y vuelve a una elección para ser parte de la Convención Constitucional. Mismo deseo que tiene el ahora ex senador Felipe Harboe, que a inicios de enero, anunció así su salida del Congreso: “Tengo una vocación transformadora, tengo cierta experiencia y conocimiento en estas materias y humildemente me voy a poner a disposición”.

Otro de los nombres que irá de nuevo a una elección después de diez años es Carlos Ominami. Ahora competirá por el distrito 6 y quiere dejar atrás los cuestionamientos que vivió en el caso SQM, caso en el que fue sobreseído.

Ahora él y varios más son los ex parlamentarios que alguna vez estuvieron en los pasillos del Congreso Nacional y ahora quieren llegar al Palacio Pereira para redactar una nueva constitución.