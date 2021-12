Gran expectación generó este sábado la publicación de una usuaria en Twitter, quien se tomó una fotografía junto a la ex presidenta Michelle Bachelet durante un vuelo con destino a Chile.

“No los quiero emocionar, pero la Soa Bachelet va en nuestro vuelo. No me creen??? Gabriel Boric allá vamos!!!”, afirmó @patitulindu, junto una selfie con la ex mandataria.

La actual alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos aterrizó en el país pasadas las 09:35 de la mañana de este domingo, en un vuelo de conexión que viene desde Madrid, España.

Debido a su arribo desde el extranjero, Bachelet debe someterse al aislamiento obligatorio y mantenerse a la espera del resultado del test PCR tomado en las dependencias del terminal aéreo, como establece el protocolo sanitario.

Razones detrás del viaje

El vuelo de Bachelet surge exactamente a una semana de la elección presidencial entre el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, quienes disputarán los votos en las urnas el próximo 19 de diciembre.

Cabe mencionar que el pasado 25 de noviembre, fuentes al interior del Partido Socialista habían confirmado que la ex jefa de Estado llegaría a Chile entre el sábado 11 o domingo 12 de diciembre. Dentro de las principales razones de su llegada al país sería visitar a sus familiares y participar en un encuentro de mujeres socialistas que se organizaría en los próximos días, de acuerdo a información de Radio Biobío.

Lee también: Michelle Bachelet valora paridad de género en la convención: “Representa un logro significativo”

Por otra parte, algunos ya consideran que este viaje tendría otro objetivo adicional: Sostener algún eventual diálogo con el diputado de Convergencia Social. Si bien Bachelet, en su calidad de autoridad de la ONU, no puede dar un apoyo explícito al parlamentario magallánico, esperan que exista algún tipo de gesto de cara a la segunda vuelta presidencial.

Ante la llegada de la otrora presidenta de Chile, las reacciones al interior del comando del abanderado de Apruebo Dignidad no se hicieron esperar. La jefa de campaña Izkia Siches compartió a través de su cuenta de Twitter un tuit de CHV Noticias, junto a un emoji enamorado.