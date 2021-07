Claudio Uribe, quien fuera presidente de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) desde 2013, renunció el miércoles al Ministerio Público, lamentando que “no ha existido suficiente fuerza para resistir las presiones políticas”.

Uribe fue electo para liderar el gremio en tres períodos y trabajó en el Ministerio Público desde 2003. En entrevista con La Tercera, el abogado sostuvo que desde que el fiscal nacional, Jorge Abbott, fue acusado constitucionalmente en 2018, la Fiscalía se ha preocupado de protegerlo y “en el camino no se ha sido lo suficientemente valiente para tomar decisiones”.

En esa línea, acusó que “el fiscal nacional está más preocupado de terminar su período que de conducir la institución”.

Uribe dijo que anualmente cada fiscal ve entre mil y dos mil causas y que los apoyos administrativos son mínimos: “un fiscal común y corriente tiene una carga de causas tal que en la práctica no hay una revisión adecuada de los procesos”.

“Uno siente que hay más preocupación por el impacto comunicacional de algunas investigaciones, por quedar bien frente a grupos de presión, cuando esas son cuestiones que los fiscales no debemos mirar”, agregó.

Además, el ex persecutor aseguró que ellos no tienen control sobre lo que hacen las policías, las que “no investigan de acuerdo a lo que nosotros les pedimos, sino que bajo sus propios parámetros, en la medida en que les importa el caso. Más bien, hacen una tramitación burocrática y administrativa”. Sin embargo, “igualmente debemos soportar las críticas por las malas investigaciones”.

Respecto al estallido social, Uribe planteó que “la autoridad parece estar más preocupada de dejar tranquilos a los grupos de presión que de buscar sanción para quienes cometieron delitos”. Él, en cambio, defiende que los fiscales no deben ver si hubo motivación política en la comisión de delitos: “he echado de menos una reacción más fuerte de la Fiscalía Nacional, dejando claro que los fiscales no hacemos política, no somos instrumento de la represión ni liberador, simplemente hacemos nuestra labor y si a alguien no le gustan las leyes que las cambie, pero que no acusen a los fiscales”.