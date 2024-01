Ex presidente Piñera llama a Chile Vamos a no “actuar al ritmo que pone Republicanos”

El ex presidente de la República, Sebastián Piñera, hizo un balance y análisis de lo ocurrido en el plebiscito constitucional del pasado 17 de diciembre, donde ganó la opción “En Contra” de un texto escrito, en su mayoría, por militantes del Partido Republicano.

El ex mandatario aseguró que esta era una derrota -para la derecha- que se presentía, y que el resultado no le sorprendió. “Todas las encuestas públicas conocidas marcaban con mucha claridad una ventaja del ‘En contra‘ por sobre el ‘A favor‘. Pero además era lo que uno intuía”, expuso en entrevista con La Tercera.

“Creo que nos perdimos una gran oportunidad. Tuvimos una segunda oportunidad y la perdimos”, agregó en la conversación.

Además, Piñera mencionó otros factores que fueron fundamentales en el resultado de este referéndum: “La propuesta de los expertos es una buena propuesta. Pero se confundió, en parte, lo que es un programa de gobierno con lo que es una Constitución. Un programa de gobierno es un plan que una coalición le propone al país para un gobierno, una Constitución es un marco de unidad que debe durar décadas y décadas”.

Otro de los puntos a considerar es el de la Ley de Aborto: “Los dos principales errores de nuestro sector fueron, en primer lugar, poner en duda la Ley de Aborto en tres causales, porque eso alineó a las mujeres. Si usted ve los resultados, la gran derrota se produjo entre las mujeres y entre los jóvenes”.

“Y, en segundo lugar, hubo cosas absurdas como, por ejemplo, el tema de las contribuciones, que no es un tema constitucional. Es un tema de política pública. Hubo dos errores, entre otros, que nos hicieron perder una gran oportunidad y volvimos, después de cuatro años, a fojas cero”, agregó.

La responsabilidad del Partido Republicano

En la entrevista, el empresario apuntó al movimiento liderado por José Antonio Kast por la derrota: “La principal responsabilidad la tiene quien era mayoría en el Consejo Constitucional, que era el Partido Republicano“.

Piñera apuntó a que Chile Vamos tenía los votos suficientes para lograr un acuerdo para una nueva Constitución “aprobable para la opinión pública y que eliminara estos gustitos, errores y excesos”.

Además, expresó que lo fundamental para conseguir acuerdos es “no permitir excesos, errores o gustitos que finalmente terminaron significando la derrota“.

“No bailar al ritmo del Partido Republicano”

Pero no solo hubo análisis en materia constitucional, también sobre el futuro de la derecha y los nombres que suenan como presidenciables para unas futuras elecciones. Piñera mencionó a Evelyn Matthei y José Antonio Kast como grandes candidatos, agregando que “tienen una responsabilidad muy especial en no dejar que los árboles les impidan ver el bosque. Esta es una tarea no solamente de un partido ni de Chile Vamos”.

El ex mandatario entregó un mensaje para los integrantes de su conglomerado político: “Chile Vamos, además, no debe actuar al ritmo o a la música que pone Republicanos. Debe actuar al ritmo y a la música de lo que demanda el país. Esta propuesta de una gran alianza para una gran misión es lo que Chile hoy día necesita”.

