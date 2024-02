Histórico ex rostro de TV destacó a Cecilia Morel por volver a “elevar” el rol de Primera Dama

Karin Ebensperger, una conocida ex presentadora de televisión chilena, destacó a Cecilia Morel por volver a “elevar” el rol de primera dama luego del fallecimiento de su esposo el ex presidente Sebastián Piñera.

El escrito titulado “Primera Dama” fue publicado en la sección de columnas de opinión de El Mercurio este viernes. En la declaración, la comunicadora resaltó la dedicación de Cecilia Morel mencionando la desvalorización de la posición.

¿Qué dijo Karin Ebensperger de Cecilia Morel?

En la declaración, la conductora entregó las condolencias a la esposa del ex mandatario, “quien con tanto cariño ejerció de Primera Dama, dedicando su tiempo a los más necesitados”.

Sin embargo, la presentadora de televisión no se quedó ahí. En el texto, también habló del rol de Primera Dama en la actualidad: “Una linda y larga tradición que, desgraciadamente, ha sido rebajada, pero que las muchas manifestaciones de cariño hacia su persona han vuelto a elevar“.

Asimismo, también tomó la oportunidad de distinguir al ex mandatario. “Junto a los muchos reconocimientos que ha recibido el ex presidente Sebastián Piñera, quisiera destacar su enorme dedicación a su familia, un valor no siempre presente en personas tan destacadas“, comentó la comunicadora.

Lo anterior, abrió la puerta a diversos comentarios en redes sociales, en los que recordaron la gestión de Irina Karamanos para terminar con el rol de Primera Dama mientras fue pareja del mandatario Gabriel Boric.

Muy buen punto sobre el cargo de Primera Dama.

Los delirios mesiánicos de Irina Karamanos quedarán en el olvido. pic.twitter.com/8RJD1ISWVA — José Francisco Lagos (@Josefcolagos) February 9, 2024

Síguenos en