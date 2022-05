Ex seremi de Transporte de Valparaíso asegura que le exigieron la renuncia: “Es tapar un tema de corrupción”

Durante la jornada de este sábado, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones informó de la renuncia de Enrique Vinet Huerta, quien se desempeñaba como secretario regional de la cartera en Valparaíso.

Según el comunicado publicado por el Ejecutivo, la salida de Vinet -quien duró 35 días en el cargo- “se debe a motivos estrictamente profesionales y su reemplazo será comunicado oportunamente”.

Sin embargo, el ingeniero de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso desmintió la declaración del gobierno y aseguró que le exigieron dejar el puesto. “Me mandaron una carta tipo para que presentara mi renuncia voluntaria, pero yo no la he presentado y no lo voy a hacer. Esto es tapar un tema de corrupción que existe en el transporte público“, explicó en entrevista con CHV Noticias.

Si bien no ha presentado formalmente su renuncia, el también militante de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) afirma que incluso lo apartaron de otras instancias comunicacionales con el gobierno. “Estoy fuera de todos los grupos de WhatsApp y los sistemas. No pertenezco administrativamente al Ministerio de Transporte, pero tampoco tengo un documento que avale esa situación”, planteó.

Asimismo, respondió a su supuesta desvinculación por “poco manejo político”: “No sé de dónde sacaron eso, creo que he sido el seremi que ha estado más en terreno con la comunidad (…) Si hubiera existido mal manejo político, habríamos tenido más de algún paro en la región y gracias al diálogo con conductores y empresarios no ha sucedido eso”.

Vinet denuncia que “hay un tema de corrupción detrás de las licitaciones”, lo cual fue planteado a través de una solicitud de auditoría a la Controlaría por medio del coordinador de seremis. “Como no se concretó, hablé directamente al ministro (Juan Carlos Muñoz), después él envió a un asesor directo y le entregué toda la documentación”, cuenta.

“Esperando que se resolviera el tema, el viernes me avisaron que estoy desvinculado de la institución“, agregó.