“No sé por qué me pidieron la renuncia”: Ex subsecretario Larraín niega denuncia por acoso sexual

El ahora ex subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, conversó con CHV Noticias luego de su salida del gobierno a raíz de una denuncia de acoso sexual. Sobre si sabía la razón por la que la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, le pidió la renuncia, Larraín señaló que “me dijo que era secreto” y que tras insistir le indicaron que fue por “uso de lenguaje de connotación sexual en público”. En esa línea, aseguró que “no entiendo que haya tenido ningún comportamiento que ni cercanamente puede ser calificado como la acusación”. Sobre una posible mala relación en los últimos días con la titular del Trabajo, el ex funcionario aclaró que “es cierto” y que se habría generado luego de una declaraciones relacionadas a falta de apoyo parlamentario “y que si el gobierno quería aprobar una reforma necesitaba hacer un cambio relevante sin renunciar a los objetivos (…) a partir de eso la relación se tensó (…) después nos encontramos en el Congreso y ella me reprendió por estas declaraciones”. “No tengo antecedentes ni estoy en la mente de la Ministra, no sé por qué me pidieron la renuncia (…) me parece muy extraña”, declaró.