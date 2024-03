Experta en Tren de Aragua planteó dudas en muerte de Ronald Ojeda: “No creo que hayan sido ellos”

Este lunes, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago anunció que el único detenido por el caso del ex teniente (r) Ronald Ojeda Moreno, un ciudadano venezolano de situación irregular en el país y solo 17 años, quedó en internación provisoria.

El pasado viernes el joven fue detenido en Maipú, en calidad de autor, además la Fiscalía y PDI informan que hay otros dos implicados que están identificados y tienen orden de arresto.

Estas personas que estarían ligadas a la organización criminal el Tren de Aragua, razón por la cual el programa Contigo En Directo de Chilevisión contactó a la periodista venezolana, Ronna Rísquez, experta en la banda y autora del libro “El Tren de Aragua”.

Experta duda de la participación del Tren de Aragua en el crimen de Ronald Ojeda

“Todo lo que se conoce del caso, no concuerda con nada de lo que es el modus operandi del Tren de Aragua, ni tampoco otra banda criminal. Es poco común que un grupo criminal se lleve a una persona y no tenga heridas de ningún proyectil y que no sea asesinada con arma de fuego”, declaró sobre la supuesta causa de muerte del ex militar, que sería por asfixia y no por impacto de bala.

“Hay contradicciones, si hubiese sido un grupo criminal, simplemente un sicario lo mata, ¿pero toda esta operación para qué? Además, es llamativo que estos grupos no se cubren los rostros cuando cometen delitos, porque simplemente se manejan impunemente. En este caso las personas tienen cubiertos sus rostros”, agregó Rísquez.

La periodista venezolana también hizo hincapié en que los autores del secuestro se hicieran pasar por Policías de Investigaciones de Chile, algo nada habitual en sus delitos, por eso volvió a recalcar que hay una serie de elementos que no concuerdan con el proceder de este tipo de bandas.

Por último, la autora del libro de la organización criminal fue clara y entregó su opinión: “No conozco ningún antecedente en que el Tren de Aragua haya perseguido a militares en retiro… Yo no creo que haya sido el Tren de Aragua, no porque no puedan ser capaz, lo digo porque las características no coinciden con lo que ha hecho habitualmente esta organización criminal”.

