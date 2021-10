Al terminarse este jueves el estado de excepción constitucional, también se acabó el postnatal de emergencia. Para aquellas mujeres que ya habían postulado, podrán, en algunos casos, recibir de todas maneras el beneficio. Sin embargo, otras mujeres que no califican compartieron sus testimonios con CHV Noticias y explicaron las enormes complicaciones que deben enfrentar al no tener con quien dejar a sus bebés para poder ir a trabajar, además de los riesgos sanitarios que implica el exponerse al virus teniendo a un infante en casa. Solo podrán extenderlo quienes ya hayan hecho uso de la licencia preventiva, pero no así las madres tengan hijos recién nacidos.