Fue el martes 12 de enero, un día después del plazo para su inscripción, cuando al interior del oficialismo se desató un conflicto tras confirmarse la postulación de la columnista Teresa Marinovic como candidata a la Convención Constitucional por el Partido Republicano.

Esta situación provocó, entre otras cosas, que la investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sylvia Eyzaguirre, decidiera bajar su candidatura como constituyente y así no compartir lista con Marinovic por el distrito 10.

Sin embargo, y en entrevista con La Tercera, Eyzaguirre confirmó que continúa en la carrera del proceso constituyente, ya que no pudo bajar su inscripción.

Lee también: Sylvia Eyzaguirre baja su candidatura a constituyente por el D10 tras cupo de Tere Marinovic

Lo anterior, explicó, se debe a que para concretar este paso necesitaba que todos los presidentes de los partidos que conforman la lista de Chile Vamos (RN, UDI, Evópoli y Partido Republicano) firmaran una carta ante el Servel. Y al enviar esta misiva al presidente de RN, Rafael Prohens, fue cuando le advirtieron de un problema.

“Le envié la carta al presidente de RN, y al día siguiente hablé con él. Me dijo que mi bajada podía no ser viable, porque podríamos estar incumpliendo con la paridad de género y, por lo tanto, bajarme implicaría que se cayera la lista completa de Chile Vamos en el distrito 10″, señaló Eyzaguirre.

“Consideré que no tenía derecho a negarles a los otros candidatos de la lista el derecho a competir y menos a negarles a los votantes del distrito 10 su derecho a votar por un candidato de la lista de centroderecha”, añadió la candidata, explicando que de todas maneras completó un folio para esta propósito ante el Servel, pero no obtuvo respuesta hasta el día de hoy.

Por ello, presume que su nombre estará en la papeleta del próximo 11 de abril, impulsándola a cumplir con la campaña que tenía prevista.

Lee también: Teresa Marinovic defiende su candidatura a la Convención Constitucional: “Por favor, no hagan el ridículo”

“Es distinto que te saquen de la papeleta a que tu nombre esté en la papeleta. Y he llegado a la conclusión de que tengo el deber de hacer campaña, dado que va a estar mi nombre en la papeleta, y que tengo que hacer campaña transmitiendo los valores democráticos que me mueven a mí y que quiero defender en la próxima elección, que es tan importante para Chile”, explicó la ex militante de Ciudadanos.

“Si no tuviera ganas de salir electa, no haría campaña. Es decir, tomo la decisión de hacer campaña porque en este nuevo escenario, donde mi nombre va a estar en la papeleta, siento el deber”, concluyó.