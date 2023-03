“No es ciega”: Fabiola Campillai se emociona en plena Sala al responder grave acusación de María Luisa Cordero

Una grave acusación fue la que hizo la diputada independiente e integrante de la bancada de Renovación Nacional, María Luis Cordero, quien aseguró que la senadora Fabiola Campillai “no es totalmente ciega”.

En entrevista con El Conquistador FM, la parlamentaria afirmó que “se descubrió que ve. Yo te dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna porque ella tiene un ojo bueno”.

“Ella no es totalmente ciega. Tiene un ojo que le funciona. Ella no es ciega total”, señaló la médico cirujano de profesión, desestimando la ceguera que el ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, le proporcionó al disparar una bomba lacrimógena durante el estallido social de 2019.

Actualmente, el ex funcionario cumple una condena de 12 años y 183 días por el delito de apremios ilegítimos por el hecho ocurrido en San Bernardo, todo mientras la actual integrante de la Cámara Alta iba camino a su trabajo.

“No entiende”

Este miércoles por la tarde, Campillai le respondió a Cordero en plena sesión de Sala del Senado, indicando que “no entiendo como una persona, trabajadora del área de la salud, no entiende lo que está haciendo hoy”.

“No entiende porque esta es una nueva revictimización en la cual, muchas veces, he querido no haber vivido. He querido no recordarla”, dijo ante el resto de los congresistas.

La representante de la Región Metropolitana rompió en llanto y recalcó: “Cuántas veces tuve operaciones en las que, cuando salía de la sala, eran dolores tremendos que ni siquiera se pueden imaginar. Una operación en la cual abren mi cabeza de oreja a oreja. Cuando salgo de la sala el sufrimiento era mucho. Era muy fuerte”.

“A lo largo de este tiempo, he tratado de salir adelante con todo lo que ya tengo, porque al peinarme todos los días me doy cuenta de lo que me ocurrió, de nuevo. Al no poder mirar a mis hijos o a mi esposo, vuelvo a recordar lo que me pasó. Es terrible vivir lo que yo viví”, añadió.

Finalmente, Campillai llamó a que se tomen acciones en contra de Cordero, sosteniendo que “no puede volver a decir estas cosas”.

La senadora recibió el respaldo de sus pares en el Parlamento y también de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien calificó esto como “un ataque inhumano” y “una bajeza”.