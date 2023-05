A los 71 años falleció el destacado periodista Augusto Góngora, esposo de la actriz Paulina Urrutia

Durante la jornada de este viernes se confirmó el fallecimiento del destacado periodista Augusto Góngora, esposo de la actriz Paulina Urrutia, a los 71 años de edad.

La lamentable noticia fue confirmada por el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), recinto en que Urrutia tenía programada una serie de funciones con la obra “Proyecto Villa”.

“El destacado periodista, documentalista, cineasta Augusto Góngora hoy ha fallecido. Agradecemos su mirada aguda en los contenidos culturales de TV, su resistencia a la dictadura y su vida que nos llenó el alma. Abrazamos especialmente a Paulina Urrutia“, indicó el centro cultural.

Por su parte, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio también lamentó la partida de Góngora, destacándolo como un “periodista que se dedicó incansablemente a la creación y difusión de contenidos culturales. Su trabajo y su mirada fueron clave en la historia reciente de nuestro país”.

“Enviamos un abrazo cariñoso a sus familiares y amigos, especialmente a su compañera, la actriz y ex ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Paulina Urrutia”, señaló la cartera de gobierno.

Nacido el 2 de enero de 1952, Góngora se destacó profesionalmente por su rol como encargado del área cultural en Televisión Nacional de Chile (TVN), donde estuvo a cargo de recordados programas como Cine Video y Hora 25. Además, se desempeñó como productor de otros espacios como El Mirador, Revólver y Frutos del País.

En 2014, con 62 años, Góngora fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer. Siempre acompañado de Urrutia, el comunicador se alejó de la televisión debido a esta condición. En septiembre de 2020, se dio a conocer que comenzó a tener cuadros de demencia.

En una de sus últimas entrevistas, la esposa del realizador audiovisual indicó que “con todas las dificultades, las más increíbles dificultades que te puedes imaginar que pone esta enfermedad, como es el Alzheimer, siempre encuentro una manera de estar cómoda con él“.

“Yo creo que quien me contiene es él. No es que haya cambiado mi manera de sentir amor, sino que he comprendido lo que es verdaderamente amar a otro“, afirmó Paulina Urrutia, quien se convirtió en su cuidadora hasta sus últimos días de vida.

En 2022, se dio a conocer que la documentalista Maite Alberdi, destacada por producciones como La Once, Los Niños y El Agente Topo, esta última nominada a los Premios Oscar en 2021, realizó un documental titulado “La Memoria Infinita” que muestra la historia de amor de Góngora y Urrutia.

La cinta tuvo su estreno mundial en la reciente edición del Sundance Film Festival, en Estados Unidos, donde se llevó los aplausos del público.