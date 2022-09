Confirman la muerte del ex alcalde de Viña del Mar y ex diputado, Rodrigo González, a los 80 años

En medio de una jornada de elecciones, este domingo se informó de la muerte del ex alcalde de Viña del Mar, Rodrigo González Torres, a los 80 años, quien habría fallecido producto de un infarto, según información preliminar.

González ejerció como jefe comunal los años 1992-1996 y luego logró su reelección inmediata (1996-2000), ejerciendo paralelamente como vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.

El también Doctor en Filosofía fue electo como diputado de la República por el Partido por la Democracia (PPD) en 2001 y luego en 2005, 2009 y 2013, cargo que ejerció hasta marzo del presente año.

Su deceso ha generado distintas reacciones por parte del mundo político y distintas figuras han expresado su pesar a través de sus redes sociales.

Lamentamos informar el sensible fallecimiento de nuestro gran amigo y compañero, ex diputado Rodrigo González.

Con gran pena me entero de la muerte de un gran hombre, y amigo, el ex diputado Rodrigo González Mis condolencias a su familia,amigos y al @PPD_Chile , donde militaba por años

Con mucho pesar lamento la partida de nuestro compañero, amigo y fundador del @PPD_Chile Rodrigo González. Ex diputado, ex alcalde de #viñadelmar . Un tremendo demócrata y un gran regionalista. Honor y gloria compañero!! pic.twitter.com/n7jCnPYL8c

Lamento informar el sensible fallecimiento de un gran amigo y compañero, ex diputado y ex Vice Presidente de la @Camara_cl Rodrigo González. Nuestras condolencias a la familia, amigos y seres queridos y a toda la comunidad con la cual trabajó incansablemente hasta su último día.

— Raul Soto Diputado (@Raul_Soto1) September 4, 2022