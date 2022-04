Falta la sentencia: La cronología del caso de Nicolás López, declarado culpable por delitos sexuales

Junio de 2018 y la Revista Sábado emitía un reportaje en el cual ocho conocidas mujeres del mundo del espectáculo realizaron graves acusaciones relacionadas con delitos de carácter sexual perpetrados por el director de cine, Nicolás López.

Lucy Cominetti y Josefina Montané encabezaron los duros relatos con que acusaron al director de la saga de Qué pena tu vida, entre otras películas. No obstante, lo anterior sería solo la punta del iceberg en uno de los casos judiciales relacionados con violencia sexual más emblemáticos del mundo del espectáculo.

En noviembre de 2018, Nicolás López llegó a declarar hasta la Fiscalía Oriente debido a las denuncias que fueron realizadas en su contra, entre las cuales, en ese momento eran calificadas como conductas impropias y el ofrecimiento de papeles en sus películas a cambio de “favores sexuales”.

“Nunca he usado la fuerza para ninguna relación con una mujer. Nunca he consumido cocaína en mi vida, ni menos he ofrecido esta droga a nadie. Si soy o he sido como dicen, ¿por qué siguieron relacionándose conmigo y acudiendo a mis eventos públicos de manera voluntaria”, dijo López en ese momento a través de su cuenta de Instagram.

En ese contexto, fue que en abril de 2020, el octavo Juzgado de Garantía de Santiago formalizó al cineasta por haber cometido presuntamente una violación en 2004, dos abusos sexuales -uno en 2015 y otro en 2016- y una infracción al Código Penal cometida en 2012 por ofensas al pudor.

En esa misma línea, la fiscal Lorena Parra aseguró que en el caso que involucra al menos 5 víctimas y 8 delitos en total, no era necesario otorgar la prisión preventiva, pero sí otras medidas cautelares como el arraigo nacional, la firma y la prohibición de acercarse a las víctimas.

Juicio con perspectiva de género

No obstante, no fue hasta el reciente lunes 14 de abril que se dio inicio al juicio oral en contra de Nicolás López, quien en dicho momento, arriesgaba hasta 15 años de cárcel por delitos de violación y abuso sexual reiterado.

Su defensa, en tanto, ha ocupado el argumento del “humor negro” de López para justificar las acciones por las que se le acusa, por lo que para su abogada no constituye un delito. Él, por su parte, insiste en su inocencia.

Finalmente, tras decenas de relatos, López fue procesado por los delitos de violación, abuso sexual en carácter reiterado y de ultraje público, hechos que habrían sido perpetrados entre el 2004 y el 2016.

En ese sentido, la Fiscalía Oriente solicitó 10 años y un día de prisión por delitos de violación en carácter de reiterado, 5 años y un día por abuso sexual en carácter de reiterado y 61 días por ultraje público, es decir, un total de 15 años de cárcel.

“Le creemos al silencio del señor López o le creemos a las víctimas que declararon y fueron valientes al asistir a este juicio oral”, dijo la fiscal regional, Lorena Parra, en la audiencia de alegatos finales llevada a cabo el pasado lunes 25 de abril.

1.Este es un juicio histórico cuya investigación se realizó con perspectiva de género que debió enfrentar el sesgo de la defensa cuya teoría del caso fue desacreditar a las víctimas de manera reiterada por medio de sus testigos, medios de comunicación, en el mismo juicio oral pic.twitter.com/3QYG7bHN21 — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) April 25, 2022

Apoyo a las denunciantes

Ante esto, numerosas organizaciones feministas y 208 trabajadoras de artes escénicas firmaron una carta de respaldo a sus denunciantes.

“¡Estamos con ustedes, compañeras! Vigilantes, expectantes y atentas a que sea un proceso judicial justo”, consignó Red de Actrices de Chile en un post en Instagram, en donde hicieron pública la declaración.

Chats eliminados

En los alegatos finales del juicio, la fiscal Parra expuso algunos de los chats que vinculan al director con las denuncias en su contra. El investigado “borró más de 2.700 mensajes de WhatsApp de su celular”, informó la persecutora, los que también fueron recuperados por la PDI.

“En estos mensajes el acusado reconoce los hechos presentados en juicio oral: Que ha tocado senos de sus víctimas, que las ha perseguido y que una de las mujeres se fue traumada de su departamento”, precisó la autoridad judicial.

En unos de sus mensajes eliminados, el acusado escribió: “Preséntame amigas jóvenes, llenas de esperanza para destruirles sus sueños“.

“Todos los hechos denunciados, más el relato de testigos, dan cuenta que el señor Nicolás López nunca entendió o no quiso entender que no era no“, concluyó la fiscal Parra.

Nicolás López reitera su inocencia

Tras haber mantenido silencio durante todo el proceso judicial, al término de los alegatos finales, López decidió hablar mediante un comunicado de prensa.

Según manifestó en el documento, este lunes terminaron “cuatro años de calvario“. Asimismo, reiteró su inocencia en lo que se le imputa.

“Nunca he violado a nadie, jamás he abusado de nadie. Estoy consciente de que mis palabras pueden haber ofendido, pero nunca con intención de causar daño”, expresó.

“Después de seis semanas de juicio, confío que las sólidas evidencias entregadas hayan servido para demostrar mi inocencia de los delitos de los que se me acusa. Espero con tranquilidad el veredicto”, sentenció.

Los casos por los cuales se pronunció el tribunal

Primera víctima

Adolescente a la que López habría violado en octubre de 2004 en Viña del Mar y un mes después en Providencia.

Segunda víctima

El segundo caso es una mujer adulta con la cual habría cometido ultraje.

Tercera víctima

Entre julio de 2015 y agosto de 2016 López habría violado a otra mujer junto con abusar sexualmente de ella en tres ocasiones

Cuarta víctima

Otros abusos habría afectado a una cuarta víctima entre noviembre y diciembre de 2015.

Quinta víctima

Finalmente, a una quinta víctima habría abusado en noviembre de 2016.

El veredicto de la justicia

Durante la jornada de este martes 26 de abril, se dio a conocer el veredicto contra Nicolás López, quien fue declarado culpable por dos de las acusaciones en su contra por diversos y reiterados delitos sexuales que cometió a lo largo de más de 10 años.

El director denunciado por los delitos de violación y abuso sexual en carácter de reiterado, sólo fue responsabilizado por el segundo. Lo anterior, porque la denuncia de violación -realizada por una adolescente que en ese momento tenía 17 años en 2004- prescribió, bajo la legislación actual.

De esta manera, López fue declarado culpable por dos delitos de abuso sexual, contra MJVS en 2015 y contra DAMC en 2016. Sin embargo, fue absuelto los delitos de violación (en 2004 y 2012), de ultraje público (2012) y de abuso sexual (2015 y 2016).

¿Cuándo será comunicada la sentencia?

Según la información entregada por las autoridades judiciales, la sentencia será dictada el próximo lunes 16 de mayo a las 15:00 horas.