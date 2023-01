Compraron 24 cajas: Familia denuncia que Aduanas retuvo remedios de su hijo que podría quedar ciego

Joaquín padece Neuropatía Óptica de Leber, enfermedad que no tiene cura, pero sí un tratamiento. Sin embargo, el medicamento no se vende en el país. "La única explicación que me dieron fue que yo venía pasado del impuesto", contó su padre.