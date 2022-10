Familia denuncia falta de auxilio a joven perdido en San Fabián de Alico: Cuatro días tardaron en iniciar búsqueda

El 30 de junio de este año, Leonardo Molina avisó por celular que estaba atrapado en el cerro Malalcura en la región de Ñuble luego de realizar un paseo recreativo al lugar. “¿Los carabineros no van a subir? Llámalos, dicen que no van a subir. (…) Yo no tengo forma de bajar tampoco. Así que, no sé, yo creo que voy a soportar la noche hasta que pase esto”, fue lo que dijo el joven en la última llamada que realizó a su familia, en la que suplicó su rescate. Tres meses después, Leonardo sigue desaparecido y su padre denuncia una tardía acción de los encargados de rescate en las horas clave para lograr encontrarlo. Conozca el desgarrador relato de la familia en el informe de Marta Escalona y Claudio González.