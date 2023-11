Futbolistas, sacerdotes, empresarios y políticos: Los “famosos” clientes del abogado Luis Hermosilla

Este miércoles por la mañana Luis Hermosilla se refirió al audio donde habla de pagos a un funcionario del Servicio de Impuestos Internos, en el marco de la investigación que llevaba esta entidad junto con el Comisión del Mercado Financiero hacia su cliente, Daniel Sauer, controlador del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF.

El abogado afirmó “categóricamente que no he pagado ni ofrecido beneficio a funcionario público alguno. El contexto y contenido de mi asesoría profesional no puede ser revelado y mi deber es protegerlo”.

Hermosilla, quien tiene una extensa trayectoria tras recibirse de abogado en 1980, ha defendido a reconocidos clientes, incluso al Gobierno de Sebastián Piñera.

Los famosos clientes del abogado Luis Hermosilla

Familia de Jaime Guzmán: En 1996, cinco años después del asesinato de Jaime Guzmán, comenzó a defender a la familia del fundador de la UDI.

Iván Zamorano: En 2004, el ex futbolista lo contrató para interponer una querella por injurias en contra de Ítalo Passalacqua,tras los dichos del periodista luego del no matrimonio con María Eugenia Larraín.

Claudio Spiniak: Fue abogado del empresario, condenado por liderar una red de pedofilia y que pasó 10 años en la cárcel de Alta Seguridad de Santiago.

John O’ Reilly: El sacerdote irlandés de los Legionarios de Cristo, fue condenado por abuso sexual contra una alumna del Colegio Cumbres donde era capellán.

Gobierno de Sebastián Piñera: Trabajó como asesor legal del Ministerio del Interior, donde lideró los emblemáticos casos de la familia Luchsinger Mackay y Camilo Catrillanca.

Andrés Chadwick: También defendió a su amigo cuando en 2019 enfrentó una acusación constitucional, que lo obligó a dejar su cargo cuando era Ministro del Interior.

Miguel Crispi: El jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda lo contrató por la causa judicial que lleva la Fiscalía por el Caso Convenios. No obstante, apenas se conoció el reportaje de CIPER, Crispi dejó los servicios de Hermosilla.

Cabe destacar que Hermosilla trabajó una década en el Tribunal de Honor de la ANFP, donde llevaba 10 años en el cargo. El abogado renunció este miércoles a través de una carta al directorio de la entidad con sede en Quilín y donde acusó “razones de índole personal”.

