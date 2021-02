Como “injusta” calificó la familia del malabarista Francisco Martínez la resolución que dejó en libertad condicional al sargento de Carabineros Juan González, autor de los disparos que terminaron con la vida del joven. Sin embargo, la defensa de los familiares no se detendrá y durante esta semana presentarán nuevas acciones legales. “Que quede claro que esto no fue legítima defensa, fue un asesinato y nosotros exigimos justicia”, dice su hermana Rocío, quien condena que “no hay justicia para el pobre. Sólo los de arriba tienen justicia”. “No esperábamos que lo dejaran en libertad con firma cada 15 días. No sé, no mataste a un perrito, mataste a una persona en la calle, sin ni siquiera prestarle primeros auxilios”, enfatizó.