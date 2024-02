Familia denuncia omisión de femicida de Michelle Silva que lo pone en jaque por posible agresión sexual

Fue el pasado 24 de enero el Juzgado de Garantía de San Felipe decretó la prisión preventiva para Claudio Figueroa, tras confesar haber atentado contra la vida de Michelle Silva.

En dicha oportunidad, reveló los detalles de su proceder aquella noche del 6 de enero, indicando que la habría lanzado al Río Aconcagua, mismo lugar donde el cuerpo de la joven fue encontrado 36 días después.

Sin embargo, relato del femicida que fue entregado a las autoridades presenta una serie de inconsistencias, las que fueron expuestas por la familia de Michelle. ¿Qué información estaría ocultando Figueroa?

Las inconsistencias del relato de Claudio Figueroa

Recientemente, el vocero de la familia de Michelle Silva, Felipe Muñoz en conversación con Radio Biobío, aseguro que el relato de Claudio Figueroa presentaría omisiones de una posible agresión sexual contra la joven.

“Hace ingresar a Michelle a la casa, que ella le roba un dinero y que por eso él pierde el control y, como pierde el control, toma un cordón que había ahí y la estrangula. Eso que dice él, deja por fuera la agresión sexual, no se menciona”, expresó el vocero de la familia, Felipe Muñoz.

“Sin embargo, una de las declaraciones que hay es que le pide preservativos al hermano”, agregó.

El relato de Claudio Figueroa

Durante la audiencia del 24 de enero, Figueroa entregó su relato a las autoridades explicando su actuar de aquella noche en la que cometió el femicidio contra Michelle Silva.

“La noche del viernes 5 de enero, me metí a la aplicación para comprar drogas y encontré el perfil con una foto de una niña escort con bonita de cara (…), quien me ofreció psicotrópicos y comencé a hablar con ella para comprarle drogas, dándole las indicaciones para que se pudiera juntar conmigo, diciéndole que debía llegar a calle Maipú”, detalló.

“Estando en la pieza, me habló de las pastillas que ella tenía para la venta, me mostró ‘clona’, pero le dije que eso no quería y le dije que me esperara un rato que iba al baño”, agregó.

La posible omisión de la agresión sexual

En ese momento, Figueroa salió de su habitación y se acercó a su hermano para pedirle preservativos y al llegar unos minutos después a la pieza, “me di cuenta que tenía mi celular y mi plata en su cartera“, afirmó.

“Le pedí que me las devolviera (a Michelle), pero no me hizo caso y fue ahí que me descontrolé y no sé en qué momento, miré el velador y vi que el cajón estaba medio abierto y había un cordón de zapatos, así que lo tomé y me acerqué a la niña por la espalda. Ella se encontraba sentada en la cama y por la espalda, la tomé por el cuello con el cordón y la empecé a asfixiar hasta que me di cuenta de que la había matado”, continuó la confesión de Figueroa.

Es en esa parte del relato que llamó la atención del vocero de la familia, asegurando una omisión de información sobre si en dicho momento habría agredido también sexualmente a Michelle Silva.

Es por ello, que la Fiscalía de San Felipe solicitó mayor cantidad de exámenes en el procedimiento para acreditar si existió el abuso sexual por Claudio Figueroa a la joven de 20 años. Hecho que si se llega comprobar a través de las pericias del SML, permitiría una posible reformalización del femicida.

