La familia Pinochet-Hiriart solicitó ante el Séptimo Juzgado Civil de Santiago liberar más de $16 millones retenidos en el Banco de Chile para pagar las contribuciones adeudadas de 23 propiedades embargadas.

Según consigna el Diario Financiero, los inmuebles se encuentran en esa condición a raíz de la investigación por enriquecimiento ilícito del dictador Augusto Pinochet.

De acuerdo al escrito presentado ante el tribunal, al cual tuvo acceso el citado medio, la familia compuesta por Lucía Hiriart, viuda de Pinochet; sus cinco hijos, diez nietos y un bisnieto “no se encuentra en condiciones de pagar el impuesto territorial”, por lo que piden utilizar los fondos retenidos.

Lee también: Cargo ad honorem y no rentado: Ex alcalde Alessandri es nombrado presidente del GAM

De acuerdo al citado medio, los bienes raíces cuyo impuesto territorial adeudan a los Pinochet “están ubicados en diversas regiones del país: desde Iquique hasta el Lago Ranco y valen más de US$ 17 millones, según el Consejo de Defensa del Estado”.

Algunas las propiedades “están a nombre del mismo ex gobernante y otras, de sus ex sociedades Belview International S.A y Abanda Finance Ltd., creadas para ocultar su identidad”.

Cabe recordar que este caso estalló en 2004 luego que una subcomisión del Senado de Estados Unidos revelara la existencia de cuentas secretas de varias personalidades políticas en el Banco Riggs y en otras entidades financieras.

Por ello, solicitan que se liberen los fondos “con el único fin de proceder al pago inmediato de los impuestos territoriales, reajustes, intereses y multas adeudados”.