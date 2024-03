“¡Corrupto!”: Familia de Valeria Vivanco protestó en audiencia de formalización de Sergio Muñoz

Este martes se llevó a cabo en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, la audiencia de formalización contra Sergio Muñoz, ex Director de la PDI y quien quedó en prisión preventiva. Durante esta audiencia se manifestó la familia de Valeria Vivanco, ex PDI y quien resultó fallecida en un operativo y donde Leonel Contreras, ex compañero y acusado del crimen, quedó en libertad tras el fallo de la Corte Suprema que anuló los 12 años de cárcel por el que había sido condenado.