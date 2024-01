Familiares de Michelle Silva durante intensa búsqueda del cuerpo: “¿Qué pasa si fuese el hijo de una autoridad?”

Si bien ya hay un presunto autor confeso del crimen de Michelle Silva en San Felipe, aún no se ha logrado dar con el cuerpo de la joven de 20 años, desaparecida desde el sábado 6 de enero. Actualmente las labores de búsqueda se concentran en un perímetro del Río Aconcagua, lugar donde el imputado reveló que lanzó el cuerpo de la víctima. Respecto de las diligencias que se concentran en esa zona, incluyendo el desvío del cauce para ayudar en las pericias, el vocero de la familia de Michelle, Felipe Muñoz, entregó sus apreciaciones. “No tenemos ningún recurso, entonces cualquier cosa que hagan nos parece súper bien (…) Pero no sé si podemos decir que sí estamos satisfechos, nos hemos preguntado qué pasa si fuese el hijo de alguna autoridad con poder en nuestro país”.