Debido a las intensas precipitaciones de este sábado, al menos 6 familias han visto gravemente dañadas sus viviendas producto de los deslizamientos de tierra. Aunque se habilitaron albergues, las personas se resisten a dejar sus casas.

“Nos pilló de sorpresa. Estábamos todos acostados, los niños de repente sintieron y vieron esto”, señaló Blanca, quien vio como su casa se fue llenando de lodo en pocas horas, ante las lluvias que han afectado a la zona central durante este fin de semana.

Su hogar es parte de un grupo de casas ubicadas en un sector rural de la comuna de Lo Barnechea, a un costado del camino La Disputada, que es paralelo al camino a Farellones. El desprendimiento de tierra llevó a que la afectada y su familia estuvieran hasta las 5 de la mañana intentando sacar el barro.

“Somos 8, mi marido, mis hijas, mi hijo vive con sus hijos (…) Da rabia y pena decir esto. Uno encuentra un lugar donde vivir, estar tranquila y que venga esto“, sostuvo en conversación con CHV Noticias y CNN Chile.

En una casa vecina vive María Cornejo, quien está preocupada ante el temor de que sus techos cedan ante la acumulación de agua. El nylon que entregó la municipalidad no ha sido suficiente. “Nos servirían unas planchitas de zinc, eso sería lo más recomendable (…) Las planchas están todas infladas, y si se sigue acumulando agua, se vienen abajo”, señala.

El alcalde de la comuna, Cristóbal Lira, llegó hasta este sector para hacer un catastro de las viviendas afectadas y comprometer ayuda para enfrentar las lluvias. En paralelo, vecinos y personal de Carabineros colaboran en la remoción de escombros y tierra acumulada por la aluvión.

“Viene un equipo a ayudar a los vecinos con palas, con equipamiento, para tratar de remover todo este barro que quedó en las casas. Hay que hacerlo lo antes posible, antes que se endurezca”, sostuvo el jefe comunal.

Asimismo, la autoridad intenta que las personas damnificadas puedan ir hasta los albergues que se han habilitado en el kilómetro 11 (Lo Ermita) y en el colegio Lo Barnechea. “Le hemos dicho a los vecinos que se sientan tranquilos, que sus casas van a estar cuidadas. Lo importante ahora es que los protejamos a ellos, que los llevemos a algún lugar que puedan estar en condiciones seguras”.

Sin embargo, los residentes se resisten a dejar sus casas. “La casa de mi hija no tiene problemas, que está al frente, ahí nos acomodamos, porque con los animalitos que hay, hay que darles comida, entonces por eso no se puede. La pieza de mi hija que todavía no se llueve”, explica María Cornejo.

Por su parte, Alejandro, otro residente afectado por las precipitaciones señaló: “No nos vamos a mover. No podemos irnos de aquí porque acá vive mi hijo, tenemos donde estar. Años que aquí pasan cosas y nunca están preocupados, solamente se preocupan cuando hay votaciones de los alcaldes”.