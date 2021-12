Pasada la medianoche de este domingo, Teletón 2021 mostró la emotiva historia de José Díaz, padre soltero que cuida a su hijo de tres años, Mateo, quien nació con una malformación en sus manos.

“Cuando lo vi en el parto, lo levantaron y le veo sus manitos que no las tenía, quise puro derrumbarme y caer. Y sí que me sentí morir, pero después con el tiempo, (Mateo) nos fue robando el corazón con amor y todo”, señaló Díaz durante el reportaje.

Asimismo, contó que ha pasado por diferentes trabajos para poder mantener a sus hijos, con los que vive en el Campamento Toma Dignidad, ubicado en la ribera norte de la Quebrada de Macul, en la comuna de La Florida.

“Momentos difíciles he pasado bastantes. Cuando a veces me faltan cosas para mis hijos y no puedo darles. Ahí, o sea… ahí me da pena”, señaló el hombre visiblemente emocionado.

Asimismo, contó cómo la Fundación Kellu comenzó a realizar los trámites para que el pequeño pudiera formar parte de la institución. “Yo no creía en la Teletón, no tenía fe”, confesó. Posteriormente, el niño fue evaluado para someterse a una exitosa operación.

“Si no hubiese estado la Teletón, ni tendríamos ni esperanza. No tendríamos esperanza de que lo operaran”, agregó el padre, quien cada miércoles asiste junto a su hijo al centro de la Región Metropolitana para realizar su correspondiente terapia ocupacional.

Durante la tarde de este domingo, el empresario Leonardo Farkas utilizó sus redes sociales para recordar la historia que marcó el cierre de la cruzada solitaria que logró llegar a la meta de $35 mil millones.

“Seguidores me envían la historia de Don José Díaz, padre que cría solo a sus hijos con amor y mucho esfuerzo. Díganle dónde le deposito $2 millones para apoyar a su bella familia. Ojalá otros lo apoyen”, cerró el magnate.