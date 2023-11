Leonardo Farkas hizo millonaria donación y criticó instalaciones de la Selección Chilena: “Qué vergüenza”

El filántropo Leonardo Farkas llamó la atención en redes sociales luego de pronunciarse con una millonaria donación para mejorar las instalaciones de la Selección Chilena, además de sumarse a la crítica realizada por Alexis Sánchez.

Cabe destacar que el delantero alzó la voz y entregó su opinión frente a la dirigencia de la ANFP, donde reveló detalles de los severos problemas que posee la infraestructura de Juan Pinto Durán.

“En Juan Pinto Durán a veces me gustaría tener una cancha como corresponde. Acá hay tres duchas que no funcionan y hay que esperar para que se bañe el otro. Después llegas al estadio de Colo Colo, yo estaba sentado, estirando, y del desagüe sale excremento de nosotros mismos en la ducha. ¿Es la selección o un equipo de tercera?”, fue el descargo del goleador.

Fue entonces que, luego de que Sánchez compartiera su crítica, el video llegó hasta Leonardo Farkas, quien no se mantuvo al margen del tema: “No puede ser que nuestra Selección no tenga ni duchas de calidad en Juan Pinto Durán“, señaló.

Y como ya es costumbre de su parte, no sólo se quedó en las palabras, porque inmediatamente quiso ayudar con un importante aporte monetario para poder mejorar la infraestructura destinada a La Roja.

“Díganle a quien corresponda dónde deposito 20 millones para mejorar esas instalaciones. Que vergüenza. No lo creí hasta ver el video de Alexis”, cerró.

