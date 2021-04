Este miércoles se dio a conocer la historia de Amalia Arriagada, una mujer de 82 años que vive en Melipilla y recibe una jubilación mensual de $158 mil, por lo que se vio obligada a trabajar para poder costear sus gastos y mantener a su marido de 101 años.

“La plata no me alcanza con la pensión, pago $100 mil de arriendo y luego pago la luz y el agua y me quedo sin nada”, contó Amalia.

El caso se viralizó en redes sociales y el empresario Leonardo Farkas no quedó fuera de la conmoción que provocó.

El filántropo hizo un llamado a todos sus seguidores a buscar a Amalia para entregarle $1 millón. “Debemos proteger entre todos a los adultos mayores. Por favor búsquenla y díganle que le deposito para mejorar en algo su calidad de vida”, escribió en Twitter.

Amalia dirige en tránsito en algunas calles, para lo cual usa un chaleco reflectante y es reconocida por los automovilistas. “Yo voy juntando peso por peso, (antes) no tenía cocina, junté $70 mil y me compré una estos días. Si no hubiera estado trabajando no me la habría podido comprar porque con la pensión no me alcanza”, relató a CHV Noticias.

Por si fuera poco, casi todos sus muebles fueron regalos de parte de otras personas. En este marco, desde la viralización de la historia, más gente ha decidido colaborar con donaciones o de forma monetaria.