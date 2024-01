18-O: Fijan fecha de formalización contra Yáñez y dos ex generales de Carabineros

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó este jueves la fecha de formalización contra el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, por presunta responsabilidad de mando en violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

De acuerdo al documento, la audiencia se llevará a cabo el 7 de mayo de 2024, a las 09:00 horas, de forma presencial en el edificio judicial ubicado en calle Pedro Montt, comuna de Santiago.

El proceso también compromete a otros dos ex altos mandos de la institución policial: el ex general director Mario Rozas Córdova y el ex subdirector Diego Olate Pinares.

Cabe mencionar que esta semana se dio a conocer que la autoridad policial solicitó al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, la inhabilidad de los fiscales Xavier Armendáriz y Ximena Chong en la causa que investiga los hechos ocurridos en medio de las manifestaciones sociales de 2019 y 2020.

Respecto a esto último, el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, sostuvo que el mandamás de Carabineros “tiene el derecho de ocupar las herramientas legales que el estado de derecho le permite”.

Síguenos en