Cierre de Ventanas: Federación de Trabajadores del Cobre alistan paro nacional en todas las divisiones de Codelco

La noche de este viernes el presidente Gabriel Boric anunció, formalmente, el cierre de la división Ventanas de Codelco. Desde un punto de prensa en La Moneda, el mandatario informó el cierre de la fundición ubicada en Quintero luego de los diversos episodios de contaminación e intoxicación que han afectado a la población.

“Esto se realizará mediante un proceso gradual y responsable con la población y las y los trabajadores”, aseguró el jefe de Estado.

Ante esto, la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) anunció durante la jornada de este sábado un paro nacional en todas las divisiones de la compañía.

Según indicó mediante un comunicado, la organización indicó que “apoyamos al actual Gobierno porque se comprometió con los trabajadores del cobre para potenciar la industrialización de nuestro país y de manera particular fomentar y desarrollar las fundiciones y refinerías públicas. Hoy, estamos en contra de sus decisiones y pelearemos no sólo por nuestros empleos y familias, sino que también por cada una de nuestras divisiones y, en particular, por la fundición Ventanas“.

Además, lamentan que Codelco sea quien “asuma la exclusiva responsabilidad de los episodios ambientales en la zona de Puchuncaví y Quintero”. En ese sentido, exigieron al Ejecutivo “los recursos necesarios para realizar inversiones que permitan que Ventanas pueda mejorar sus actuales estándares de captación de gases”.

“Atendiendo al acuerdo adoptado con el respaldo de nuestras bases sindicales, comenzaremos a preparar desde este momento el paro nacional en todas las divisiones de Codelco”, agregaron.

Asimismo, recalcaron que la movilización “continuará mientras el Gobierno y el directorio de Codelco insistan en el cierre de Ventanas y no autoricen los recursos para la continuidad de las fundiciones como unidades competitivas y sustentables. Las y los trabajadores defenderemos la propiedad 100% estatal de la principal empresa de nuestro país”.