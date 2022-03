El gobierno del presidente Gabriel Boric, mediante el Ministerio de Justicia, otorgó el primer indulto por razones humanitarias en la jornada del reciente jueves 24 de marzo.

El beneficio fue asignado a un hombre condenado a 10 años de cárcel por robo, y que está diagnosticado con cáncer testicular en etapa 3 con metástasis cerebral y pulmonar.

El beneficiado fue identificado como Byron Soto Rojas (22 años), quien ha cumplido casi tres de los 10 años de prisión, desde 12 de julio de 2019, hasta que fue internado en hospital de Valdivia.

En ese sentido, su madre, Laura Rojas, vivió semanas de angustia, buscando incansablemente la opción de acceder al beneficio con las autoridades de gobierno en los tiempos de la administración del ex mandatario, Sebastián Piñera.

Incluso viajó desde el sur hasta Santiago para entregar una carta de manera personal, no obstante, el indulto presidencial nunca llegó, sino que hasta el jueves de la presente semana con las nuevas autoridades de Apruebo Dignidad.

🔴Valdivia, 24 marzo 2022.- Informamos que Byron Soto Rojas, quien se encuentra con un cáncer testicular terminal ha obtenido el indulto presidencial. Ya no regresa al penal Llancahue y se retira gendarmería de sala hospital.

Información desde @RadioKurruf pic.twitter.com/iCH0Nq6FHL — DDHHSUTRA2012 (@DDHHSUTRA2012) March 25, 2022

“Gracias a Dios, el presidente me dio esta alegría”

“La recibí por parte de Gendarmería, ellos me vinieron a notificar. Coincidió que estaba en la visita en ese momento (en el Hospital Base de Valdivia), pero había estado esperando todo el día. Abajo, siempre ando detrás, a la cola, siempre he sido una molestia para el hospital, para Gendarmería, como una espina detrás de mi hijo. A la cola de las camillas, golpeando las rejas para poder estar a su lado”, señaló su madre en conversación con El Desconcierto.

“Gracias a Dios que el señor presidente de la República, don Gabriel Boric, me dio esta alegría tan grande de indultar a mi hijo. Y que también sea el primer indulto presidencial, se lo agradezco infinitamente. Y ojalá puedan dejar libres a muchas personas que se encuentran en el estado de mi hijo, privados de libertad que están con cáncer, tumores, con tuberculosis, enfermos. De diversas enfermedades hay ahí adentro”, añadió la mujer, quien también adelantó que comenzará a movilizarse para otros casos de privación de libertad.

“Para los jóvenes que están por la revuelta privados de libertad, se lo ruego en nombre de todas las madres, padres y familiares que estamos detrás de ellos“, añade.

Asimismo, Laura manifiesta que todo esfuerzo realizado por los hijos es válido: “Siempre va a valer la pena todo lo que podamos hacer por un hijo. Aunque pase humillaciones, frío, todo lo que se puede hacer por un hijo, hay que hacerlo hasta el final, porque después no hay nada más que hacer”, indicó.

“Mientras exista vida, hay esperanza. Y hay que darlo todo. Sin importar a quién incomode, a quién le caiga mal y le desagrade, ahí voy a estar hijo. Al pie del cañón, poniendo el pecho a las balas”, señaló emocionada.

La situación en el recinto penitenciario

En ese contexto, según relata, la situación de salud de su hijo ha empeorado. Incluso, no pudo enterarse oportunamente de la medida, ya que desde el domingo pasado, él está inconsciente en una cama del Hospital de Valdivia.

Asimismo, reveló que hace un tiempo permanecía atado a la cama con un grillete como parte de la seguridad implementada por Gendarmería de Chile, debido a su condición carcelaria.

Por ahora, Byron se encuentra en Oncología hospitalizado. “Ayer también me dijo la doctora jefa de Oncología que hoy iba a haber una junta médica con los doctores, con el doctor Yáñez para saber qué decisión van a tomar al respecto, y qué más se puede hacer”, comentó su madre, ya que según declara, no hay evidencias de que el cáncer vaya a entrar en remisión.

“Sabemos que un cáncer la mayoría de las veces es doloroso. Se me permite acompañarlo con un test de antígeno o PCR, eso me lo van a conversar también hoy. Espero que no sea tanta burocracia, ya que mi hijo está muriendo, ahora que está en peores condiciones”, lamentó.

Asimismo, explicó que el estado de salud de su hijo se deterioró en su estadía en el centro penitenciario de Llancahue. “Él, del hospital salió caminando y volvió otra vez paralizado. Maldita cárcel, maldito hospital penitenciario, maldita cárcel. Espero que sean libres los jóvenes y ancianos que están enfermos en aquellos lugares, que reciban una atención verdadera, porque hay mucho maltrato y abuso de autoridad en el centro penitenciario de parte de todas las personas que ahí trabajan”, detalló.

🔴 Fewla/ahora 22 marzo 2022.- Desde el hospital base de Valdivia se solicita difusión y presión urgente para que no trasladen nuevamente a Byron Soto Rojas (22) a cárcel de Llancahue, donde no está recibiendo las atenciones aadecuadas a su cáncer terminal. pic.twitter.com/FtdtmJKLoq — Coordinadora 18 de octubre (@Coordinadora18O) March 23, 2022

“He tenido que luchar y batallar mucho para estar al lado de mi hijo. Gracias a programas radiales que me han apoyado en todo, a la prensa, a los diarios, a la TV, a mis abogados, Denisse Jaramillo, Nicole Subiabre, gracias por el indulto presidencial, por trabajar tan duro aunque tuvieron que sacarla hasta con guardias a Nicole (en una oportunidad). Gracias al señor todopoderoso, que logró llegar al presidente Gabriel Boric, que Dios sea con nuestro presidente Gabriel Boric, que pueda dar libertad y una mejor calidad de vida a las personas que están presas”, reflexiona.

Finalmente, la madre de Byron, solicitó a las autoridades un trato digno para los familiares de las personas privadas de libertad, ya que según ella sus derechos se han visto vulnerados.

“No es justo, pelean y discuten hasta por llevar un pan más. Si se equivoca una anciana, tiene que devolverse con las cosas. Vi escenas desgarradoras y malos tratos de parte de Gendarmería hacia las personas. Tratos crueles e inhumanos, violentos y amenazas“, señaló.

“Espero presidente, que pueda dar libertad a la mayor cantidad de personas que puedan salir de aquellos lugares. Porque ahí no hay rehabilitación, créamelo, ahí no hay piedad, son implacables, se lo digo porque me costó demasiado visitar a mi hijo”, sentenció.