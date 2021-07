El ex alcalde de Santiago Felipe Alessandri explicó porque no entregó declaraciones en el cambio de mando municipal, llevado a cabo el lunes.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el ex jefe municipal dijo que avisó “que no iba a hablar. El protagonismo y las luces se las tenía que llevar la nueva alcaldesa y que yo, tan pronto el ministro de fe leyera las actas del tribunal electoral, me retiraría junto a mis equipos”.

“Era importante ir y entregar el mando formalmente. Le dije a la prensa que no iba a responder preguntas y sólo me remití a desearle los mejores de los éxitos en estos próximos tres años y medio”, añadió.

Además, el abogado indicó que volverá a trabajar en el buffet llamado Ossa & Alessandri, el que fue creado por el hermano del ministro de la Secretaría General de Presidencia (Juan José Ossa), Francisco ossa, Manuel José Searle y Santiago Long.

“Somos abogados corporativos, atendemos inmobiliarias, empresas constructoras y tenemos mucha experiencia en bancos. Llevamos 15 años funcionando bastante bien”, agregó

Sin embargo, aclaró que seguirá monitoreando lo que ocurre en la comuna que ahora es liderada por la nueva alcaldesa, Irací Hassler (PC).

“Voy a seguir vinculado a Santiago porque soy bombero de la 11ª Compañía de y varios vecinos me han hecho parte de una fundación por Santiago. De hecho, ayer me mandaron el logo. (Seguiré) pero no como cara visible, seguiré apoyándolos en distintas cosas porque me importa mucho seguir vinculado a lo público, a lo social, eso es lo que me motiva”, detalló.