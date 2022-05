Felipe Berríos se autodenunció ante Fiscalía: “No me parece debamos tener una justicia especial”

El sacerdote jesuíta, Felipe Berríos, se autodenunció en la fiscalía y expresó a través de un comunicado que “quiero que se me investigue al igual que cualquier ciudadano de este país”.

Berríos pidió al Ministerio Público que se investiguen los hechos de connotación sexual presentados en su contra hace un mes ante el Arzobispado de Santiago.

En ese sentido, el sacerdote emitió un comunicado en el que explicó que “La denuncia fue presentada sólo ante la Iglesia y no ante el Ministerio Público, lo que significa que estoy sometido a un proceso canónico que, por regla, se debe mantener en estricto secreto”.

Razón que lo llevó a presentar una autodenuncia, puesto que la “opinión pública no sabe de qué se me acusa, y tampoco puede hacerse un juicio respecto a la verosimilitud de la denuncia ni a las decisiones que por esta vía se adoptarán”.

Destacando que como todo ciudadano debe ser investigado y condenado bajo la ley penal y no una especial “Esto es visto, con justa razón, como un privilegio por el resto de los chilenos”, detalló.

El Fiscal Regional @fiscalia_RMSur Héctor Barros recibió autodenuncia realizada por sacerdote Felipe Berríos para que se investiguen delitos sexuales denunciados en su contra lo que será indagado junto a nuestra Fiscalía de Género y Delitos Sexuales @FiscaliadeChile — Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) May 30, 2022

Además, lo realizó en el contexto en que la denunciante no ha llevado aún los antecedentes a la Fiscalía “hoy ingresé un escrito ante el Ministerio Público solicitando que se inicie una investigación sobre los hechos descritos en la denuncia así como también respecto de lo publicado en algunos medios de comunicación, que indican que habría otras denuncias, las que a la fecha desconozco y no me han sido informadas”.

Sin embargo, en el mismo comunicado negó su participación en los hechos denunciados, declarando que “no son ciertos y aspiro a que se conozca públicamente la verdad”. Declaración en virtud de la que espera “defenderse” en los tribunales de justicia.

Finalmente, declaró que tuvo un “riguroso silencio” por respeto a la denunciante, pero que se vio en la necesidad de exponerse por la serie de declaraciones que se han emitido en el último tiempo.

“Ya se han publicado en la prensa una serie de datos acerca de este caso, la mayoría de ellos de fuentes no identificadas y se han echado a correr muchos rumores falsos”, expresó.