Felipe Berríos se defiende tras denuncias de jesuitas: “No he cometido los actos de significación sexual”

El sacerdote Felipe Berríos se defendió de las acusaciones que en su contra por presunto abuso sexual, esto luego de que la Compañía de Jesús emitiera un comunicado en el que señalara que hay “verosimilitud” en las denuncias.

A través de una carta, el jesuita aseguró que ha habido “secretismo” en la investigación y que solamente conoce una de las historias de vida de las personas denunciantes.

“Han hablado terceros que se refugian en el anonimato para tergiversar la realidad y condenarme a punta de rumores, sin preocuparse de que haya un juicio justo y transparente”, señaló.

El religioso insistió en que “he sido muy respetuoso y colaborativo con este proceso y sólo hablé a través de una declaración pública para contrarrestar las falsedades que algunos encargaron de filtrar a los medios”.

“Puedo afirmar que no he cometido los actos de significación sexual que ellas describen. De hecho, la sola expresión ‘actos de significación sexual’ es muy compleja, pues la gente se imagina relaciones sexuales no consentidas y horrores de ese tipo. Acá no hay nada de eso”, agregó.

“Conductas impropias”

Cabe consignar que las indagatorias las está realizando la Compañía de Jesús tras las acusaciones entregadas por una mujer de 32 años, quien apuntó que hubo “hechos de connotación sexual” cuando ella tenía 14.

En ese contexto, Berríos recalcó que “la opinión pública debe saber de lo que se me acusa es de conductas impropias, como lenguaje inapropiado, hablar temas que supuestamente no corresponderían a un sacerdote y en algunos casos de abrazos y supuestas tocaciones de muslos y glúteos”.

“Nunca me he apropiado de mi posición como sacerdote. Al contrario, siempre he sido muy horizontal y he luchado contra las formas jerárquicas de la Iglesia, como que me traten de ‘padre’ o usar vestimentas opulentas”, añadió.

Finalmente, el acusado agradeció a quienes “han seguido enviándome muestras de cariño y creyendo en mí. A ellos, especialmente, les dirijo estas palabras”.