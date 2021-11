Sin anuncios formales, el pasado 25 de octubre, el convencional constituyente Felipe Harboe, llegó al Servicio Electoral de Chile para presentar su renuncia formal al Partido por la Democracia (PPD), coalición política de la cual fue parte por 32 años.

Según lo que explicó el ex diputado y ex senador, la decisión se relaciona con la creación de una nueva fuerza política llamada Proyecta Chile.

En ese sentido, el movimiento político busca poder agrupar a ciudadanas y ciudadanos ligados al mundo liberal, socialcristiano y socialdemócrata, que hoy no se sienten representados ni por Apruebo Dignidad (Partido Comunista, Federación Regionalista Verde, Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes), ni por el Nuevo Pacto Social (Partido por la Democracia, Partido Radical, Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano y Ciudadanos), ex Unidad Constituyente.

“Esto (su movimiento político) está naciendo. Hemos tenido mucho diálogo ciudadano en regiones con diferentes personas. Nos interesa aportar en ideas“, dijo en conversación con CHV Noticias.

Por su parte, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, aseguró a éste medio, que se enteró por la prensa de la renuncia de Felipe, ya que no tenía la información de que iba renunciar. “Me imagino que habrá gente cercana a Felipe que tomará su mismo camino, pero la verdad es que no se la cuantía. Tendremos que evaluarlo en su minuto cuando tengamos los datos”, explicó.

Para la ex subsecretaría de Economía del segundo gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, Harboe sincera una realidad. “Desde hace mucho tiempo que él dejó de representar nuestras ideas y por tanto su renuncia es algo que veíamos venir”, señaló.

Las razones de la renuncia de Harboe

Por su parte, Felipe afirmó que su renuncia estaba meditada y tiene que ver con un proceso de reflexión bastante largo. “El PPD cumplió un ciclo político. Yo entré cuando la diversidad era un valor y hoy es una amenaza. En el último tiempo se dejaron de lado los valores originarios. Yo no desconozco lo que hizo, puedo ser autocrítico, pero un partido que llega a cuestionar a su principal figura, el ex presidente Lagos, me parece complejo”, asegura.

En esa misma línea prosiguió: “¿Por qué esa persona que piensa parecido a mi no está en el PPD? Porque hay gente en el PPD que incluso justifica la violencia como forma de reivindicación y yo no estoy en eso. No es bueno para el PPD que planteen cosas que no son cómodas”.

Según el ex diputado, lo que viene para el país es una creciente polarización. “No es casualidad que los principales liderazgos más extremos estén liderando la carrera presidencial, y eso es por varias razones. La primera es porque la centroizquierda abandonó elementos característicos como la gobernabilidad, vivir en paz, el crecimiento, el desarrollo y la innovación. Más que partidos políticos se irán creando movimientos con causas”, añade.

“Hay gente que no se sienten representadas por los partidos. Hay que romper con la división odiosa y noventera de la centroderecha y centroizquierda. Hay gente nueva que quiere un espacio donde opinar y que no haya lucha de poder. Este movimiento no tiene intención electoral, solo quiere aportar a que el país se encuentre”, complementa.

“En la Convención Constitucional uno va conociendo personas, historias, frustraciones y sufrimientos. El país tiene tremenda potencialidades. Hay gente independiente que no se siente representado con los partidos políticos de los 90 y quiere mirar para adelante. No tengo ninguna intención electoral y puedo opinar con mucha honestidad. Al final del día a la gente le hace sentido que uno piense en lo que es bueno para el país y no para el partido. Prefiero traicionar a mi partido por mis principios, que traicionar a mis principios por mi partido”, reflexionó.

Finalmente expresó que no se va con ningún conflicto y que está muy agradecido con la gente. “Hay algunos que no tienen buenas prácticas pero eso no es mi problema. Me quedo con lo bueno. Entré a militar al partido motivado con la aparición de Ricardo Lagos en televisión en 1988 desafiando a Pinochet. Ese partido en el cual la diversidad era un valor. Le agradezco la formación política. Intenté representarlos de la mejor manera posible”, concluyó.

La crisis de los partidos y el futuro del PPD

Tras la renuncia de Felipe, la confirmada salida de Carol Lagos, vicepresidenta nacional del partido, y la inminente desistida de otros dirigentes, (según fuentes de CHVNoticias), para la administradora pública que ejerce la presidencia del partido desde agosto de 2021, no hay una afectación a partir de este hecho puntual y no cree que tenga ningún impacto. “La verdad es que estamos trabajando para tener mayor democracia interna y renovar los rostros del partido. Estamos en la dirección correcta con lo que reclama la ciudadanía”, sostuvo.

“Algo que no hizo muy bien al PPD por mucho tiempo fue que se sobreparlamentarizó y la verdad es que la base del partido es mucho más rica y diversa” afirmó. Por lo tanto, señaló que están trabajando para que las bases sean más incidentes y se terminen los personalismos. “El liderazgo al cual aspiramos es a tener una estructura incidente. Estamos en una apuesta colectiva“, aclaró.

Por una parte, “hay que volver a la coherencia como carta de navegación, entre lo que planteamos como ideas, valores y principios, y cómo se aplica a la realidad, en las votaciones en el parlamento, en las políticas públicas y en tener la capacidad de pedagogía con la ciudadanía con respecto a nuestros apuestas”, consideró.

Al ser consultada sobre la crisis de los partidos en general, detalla que si todos los partidos no hacen un esfuerzo, lo más probable es que el esfuerzo “sea una golondrina que no hace verano“.

“En un país donde una senadora se cambia de Biobío a Ñuble y que le dictaban las indicaciones del proyecto de ley de Pesca y que ahora, Jacqueline van Rysselberghe pueda ser nuevamente senadora es una vergüenza“, denunció.

No obstante, reconoce que también podría haber casos en su sector, ya que dice que no es solo patrimonio de la derecha. “Avanzamos en legislación anticorrupción si, pero tenemos que ser absolutamente implacables. Una cosa es la legalidad y lo otro es lo ético. Nosotros hemos hecho esfuerzo. Bajamos a candidatos que tenían problemas que eran poco éticos, ni siquiera eran problemas legales. Si los partidos no reconocen que es parte de la fractura social que tenemos, y si hacemos como que no pasa nada porque la ley no los castiga, seguiremos en la latencia que estamos“, determinó.

“Eso da espacio a los populismos y a los autoritarismos. Los ciudadanos ya nos dijeron cuales eran sus puntos de vista con respecto a la ética y a la coherencia y a nosotros nos queda estar al nivel“, sentenció.

¿Quién es Felipe Harboe?

Felipe Harboe, es un abogado y político chileno que entre 2006 hasta diciembre de 2008 ejerció como subsecretario del Interior en el primer gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, no obstante renunció para presentar su candidatura a diputado.

En ese sentido, en 2009, tras la renuncia de la electa Carolina Toha, pasó a ser el parlamentario designado por el distrito 22 en su reemplazo. En 2013, fue elegido como senador por el Biobío, cuyo periodo comenzó el 11 de marzo de 2014 y finalizó en enero de 2021, ya que renunció para participar como candidato constituyente, siendo escogido como representante del distrito 19.

Una de sus últimas polémicas fue la abstención que tuvo con la declaración de los convencionales con respecto a los denominados presos políticos del estallido. La secretaría indígena del PPD “lamentó profundamente su decisión“.