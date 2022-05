Felipe Kast pide disculpas tras publicar falso apoyo de Maduro a la Convención Constitucional

Duranta la jornada de este martes 17 de mayo, el senador de Evópoli, Felipe Kast, compartió en sus redes sociales un video en el cual se ve al líder parcialmente reconocido de Venezuela, Nicolás Maduro, enviando un supuesto apoyo a la Convención Constitucional tras la reciente entrega del borrador de la nueva carta fundamental.

“Apareció el jefe de campaña del Apruebo“, escribió el ex ministro de Sebastián Piñera en su cuenta de Twitter, adjunto el registro audiovisual.

En el video, Maduro asegura que lo que sembró esa generación de Allende está en el corazón de la juventud. Es un despertar Allendista”. No obstante, dichas declaraciones no son actuales, ya que fueron viralizadas en 2020 en medio del homenaje por parte de Maduro al ex presidente de Chile, Salvador Allende.

En ese momento, luego que varios internautas comenzaran a señalarle que los dichos eran antiguos, Kast señaló: “Tienes razón, no apareció, lleva años haciendo y diciendo lo mismo. Hace poco días atrás lo volvió a hacer, esta vez con el apoyo de Jadue“, indicó.

Tienes razón… no apareció; lleva años haciendo y diciendo lo mismo. Hace pocos días atrás lo volvió a hacer, esta vez con el apoyo de Jadue — Felipe (@felipekast) May 17, 2022

Luego de los cientos de comentarios, el economista volvió a disparar. “Precisión importante: video corresponde al 2020, por lo tanto es un error decir que Maduro “apreció ahora”. La verdad es que viene haciendo campaña a favor de CC desde entonces. Hace pocos días lo volvió a hacer, en dupla con Jadue, con apología del alcalde a su dictadura”.

Precisión importante: video corresponde al 2020, por lo tanto es un error decir que Maduro “apreció ahora”… la verdad es que viene haciendo campaña a favor de CC desde entonces. Hace pocos días lo volvió a hacer, en dupla con Jadue, con apología del alcalde a su dictadura — Felipe (@felipekast) May 17, 2022

Finalmente, el video fue eliminado y el congresista pidió las disculpas del caso. “Publiqué video que si bien tiene contenido cierto, va acompañado de titular incorrecto. Era del 2020, no de ahora. La democracia se construye a través de información verídica, y a pesar de que aclaré rápidamente el error en la publicación, he decidido borrarlo”, precisó.

Pido disculpas. Publiqué video que si bien tiene contenido cierto, va acompañado de titular incorrecto. Era del 2020, no de ahora. La democracia se construye a través de información verídica, y a pesar de que aclaré rapidamente el error en la publicación, he decidido borrarlo — Felipe (@felipekast) May 17, 2022

Comisión de ética

La viralización del falso testimonio de Maduro, generó diversas reacciones. Una de ellas, fue por parte del diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, quien aseguró que no se puede mentir y quedar impune.

“Llevaré a comisión de Ética del Senado a Felipe Kast por difundir mentiras sobre la nueva Constitución. Esta es la gota que rebalsó el vaso. Se ha transformado en el rey de las fakenews”, sentenció.

No se puede mentir y quedar impune: llevaré a la comisión de Ética del @Senado_Chile al senador @felipekast por difundir mentiras sobre la nueva Constitución. Esta es la gota que rebalsó el vaso. Se ha transformado en el rey del #fakenews pic.twitter.com/3SLEuw6ZaM — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) May 17, 2022

Las declaraciones de Maduro: 4 de septiembre de 2020

“Hoy enviar un saludo amoroso y fraternal al pueblo de Chile y a nuestros hermanos de América Latina. Hoy se cumplen 50 años que el presidente mártir Salvador Allende, juró cumplir y hacer cumplir el mandato popular. Hablar de Allende es hablar de una de las historias más hermosas de un líder en su lucha por su pueblo“, decía Nicolás Maduro en su homenaje a Salvador Allende.