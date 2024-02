Femicidio de Ari Salgado: Sospechan presunta “extorsión” de Joaquín González por “fotos íntimas”

El crimen de Ari Salgado es investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI y el Servicio Médico Legal (SML), y el único sospechoso, Joaquín González Barra, enfrentará su formalización este viernes. Un brutal caso en el que los amigos de la víctima han aportado importantes antecedentes.

Entre los datos revelados por los cercanos de la víctima de 23 años, está la intermitencia en la relación de ambos y el perfil del hombre, a quien calificaron como “obsesivo” y “tóxico”, debido a diversos comportamientos que habría tenido en contra de la joven.

Mismos motivos que la llevaron a denunciarlo en noviembre de 2023. Una causa que no perseveró por motivos hasta ahora desconocidos, pero que apuntan a un supuesto hostigamiento de Joaquín hacia Ari.

Acusaciones de los amigos de Ari

Joaquín González, tal como mencionamos, fue catalogado como “obsesivo” por parte de una amiga de Ari.

En conversación con CHV Noticias, esta joven sostuvo que ambas se conocieron hace 2 o 3 años, cuando Ari Salgado había terminado su relación con Joaquín: “Ella siempre me dijo que él era muy tóxico”.

Pero después, cuando ambas amigas volvieron a reencontrarse, ellos ya habían retomado el pololeo.

“Siempre supe que él era muy obsesivo con ella, muy violento; como que quería tenerla encerrada para él nomás”, agregó. “A veces había cosas que (Ari) no nos contaba, yo creo que esta violencia viene de hace rato, pero ella no nos decía todo para no dejarlo mal a él, quizás”, complementó.

Continuando con su relato, esta amiga dio a conocer una eventual extorsión de parte del acusado, ya que “él tenía fotos íntimas de ella y la amenazaba con subirlas”.

Sospechas aumentan aún más con un viaje a la playa que Ari había hecho algunos días atrás junto a un grupo de amigos.

“Ella venía de la playa, de un paseo con los amigos, y no veo la razón de que ella se haya querido juntar con él, si ella quería separarse”, señaló la joven.

Llamadas perdidas

Paralelamente, el mejor amigo de la víctima -quien había viajado con ella a la playa- contó que durante la noche del crimen recibió varios mensajes y llamadas perdidas, de lo cual se pudo percatar al día siguiente debido a que en ese momento estaba durmiendo.

“Todos esos días yo estuve con ella, de hecho habíamos ido a la playa. Pero nos vinimos y se había juntado con él (Joaquín), al parecer”, explicó.

Pero “el día anterior (a su muerte), me había mandado (mensajes) ‘aló, aló, por favor contesta, ayúdame, casi me muero’. Ella me estaba escribiendo y yo estaba durmiendo”, aseveró el joven.

Todos estos mensajes, según mostró en su teléfono, los habría recibido la madrugada del martes a eso de las 4 de la mañana.

“Era una relación muy tóxica, siempre peleaban. Era un psicópata. Yo la acompañe a comisaría a poner una constancia”, comentó el mejor amigo de la víctima.

Antecedentes del caso

El asesinato de Ari ocurrió después de una pelea que ambos habían protagonizado por motivos aún no esclarecidos. En ese instante, Joaquín portaba un arma cortopunzante que utilizó para herir a su pareja en múltiples ocasiones, provocando su muerte en su propia casa en Maipú.

Posterior a esto, el imputado procedió a esconder el cuerpo al interior de un saco de papas, el cual dejó dentro de una maleta en su pieza.

Sin embargo, con el pasar de las horas, Joaquín le confesó el crimen a su hermana y fue ella la responsable de denunciarlo ante Carabineros.

