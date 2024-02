“Por favor, ayúdame”: La violenta relación entre Joaquín González y Ari Salgado previo a su femicidio en Maipú

El pasado 20 de febrero Joaquín González Barra de sólo 24 años edad, asesinó a su pareja Ari Salgado propinándole diversas estocadas con un arma blanca en el cuerpo lo que provocó su muerte inmediata.

El terrible hecho ocurrió en las dependencias de la casa de los padres del joven, quien tras cometer el femicidio, decidió ocultar el cuerpo su polola en un saco de papas para posteriormente dejarlo al interior de una maleta.

Y tan solo pasaron unas horas de aquel fatídico día, donde Joaquín confesó su actuar a su hermana, quien no dudó dar la voz de alarma a Carabineros. Hechos que hoy tienen a Barra detenido con una inminente formalización de cargos por femicidio.

De acuerdo a la información preliminar del caso, el violento ataque se habría producido a raíz de una discusión entre la pareja. ¿Cuál era realmente la dinámica amorosa que mantenía Joaquín González Barra y Ari Salgado? Acá te la contamos.

La violenta relación de Joaquín González Barra y Ari Salgado

Joaquín González Barra y Ari Salgado, mantenían hace 2 años una relación amorosa donde los jóvenes eventualmente habitaban la casa de los padres del presunto femicida.

Mismas personas que revelaron que se trataría de una violenta relación: “Ellos sostenían discusiones y peleas hace bastante tiempo, donde se agredían mutuamente, que lamentablemente terminaron hoy con la muerte de la mujer”, expresaron a 24 horas.

“Quería tenerla encerrada para él”

Por otro lado, una de las amigas de Ari conversó en exclusiva con CHV Noticias, donde evidenció una obsesión de Barra con la joven de 23 años, detallando autoritarias conductas.

“Yo la conocí a ella cuando ellos ya se habían separado, que fue hace como 2 o 3 años aproximadamente. Y ella siempre me dijo que él era muy tóxico, por eso no estaban juntos y después nos volvimos a juntar cuando ellos ya habían vuelto“, afirmó.

“Siempre supe que él era muy obsesivo con ella, muy violento, que quería tenerla encerrada para él no más. Él era obsesivo, la buscaba mucho para estar con ella y ella a veces habían cosas que no nos contaba. Por ejemplo yo creo que esta violencia viene hace rato, no nos decía todo por no dejarlo mal a él quizás”, agregó.

Testimonio del amigo a quién Ari pidió auxilio

A los antecedentes se suma el testimonio del amigo de Ari Salgado, a quien intentó contactar a las 4 de la madrugada durante la noche en que fue asesinada por Barra, para decirle que estaba siendo víctima de violencia.

La joven habría realizado una serie de llamadas al teléfono de su amigo y mensajes pidiendo auxilio, los que nunca fueron contestados debido a que el joven se encontraba durmiendo. Sin embargo, aseguró que algunos de los mensajes habrían sido borrados desde el teléfono de Ari, acción que presume podría haberla hecho Joaquín.

“El día que le pasó esto tenía una llamada perdida y unos mensajes que los borró, quizás lo borró él, no sé quién habrá sido”. afirmó.

“El día anterior me mandó ‘Aló, aló, por favor contéstame, ayúdame’. Me pidió ayuda ‘casi me muero’ me estaba escribiendo”, reveló.

Previo el crimen, el joven detalló que habría realizado un viaje a la playa junto a ella, pero una vez que retornaron, Ari Salgado se habría reunido con Joaquín González Barra.

“Todos esos días yo había estado con ella, de hecho habíamos ido a la playa y se había juntado con él al parecer, pero los papás lo mantuvieron encubierto”, cerró.

Denuncia previa

Según lo informado por el fiscal del caso, Pedro Aravena, a finales del año pasado la joven habría recibido amenazas por redes sociales por parte de Joaquín, denunciándolo ante las autoridades.

Pero cuando se tomó contacto con la joven, ella se negó a continuar con el procedimiento judicial.

